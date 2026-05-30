Impusieron la prisión preventiva a una pareja detenida dentro de un búnker narco, con armas y cocaína, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Pareja presa tras el hallazgo de un búnker con cocaína y armas en el norte de la ciudad de Santa Fe
En su vivienda, protegida por cámaras de seguridad, la policía secuestró envoltorios de droga listos para la venta, un arsenal y más de medio millón de pesos en efectivo.
La audiencia estuvo a cargo del juez penal Sebastián Szeifert, quien dispuso la cautelar de máxima para la joven pareja imputada por haber convertido una vivienda de pasillo en un centro de distribución de drogas.
La resolución se dio tras la imputación formal realizada por el fiscal de la Unidad Especial de Microtráfico, Arturo Haidar, quien presentó una serie de evidencias recolectadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). La defensa estuvo en manos del abogado particular Néstor Pereyra.
Gabriel Omar Martínez, de 23 años, y Micaela Ayelén Roldán, de 21, fueron detenidos el pasado 16 de mayo durante un allanamiento realizado en una propiedad ubicada sobre calle Cafferata al 8800.
Según la investigación fiscal, ambos convivían en el lugar y operaban de manera coordinada para el fraccionamiento y la venta de sustancias prohibidas, rodeados de medidas de seguridad que incluían un sistema de monitoreo por cámaras.
Durante la audiencia, el fiscal Haidar detalló que la investigación no fue fruto del azar, sino de tareas de inteligencia previa que comenzaron a principios de mayo.
Personal de la División Microtráfico de la PDI había detectado un "inusual y constante ingreso y egreso de personas" en el pasillo mencionado, quienes tras permanecer escasos minutos en la finca, se retiraban manipulando pequeños objetos en sus manos, una dinámica "compatible con intercambios rápidos de material estupefaciente".
Venta monitoreada
Según lo expuesto en la audiencia, la evidencia acumulada por los pesquisas de la PDI permitió documentar mediante filmaciones y fotografías cómo la pareja controlaba el acceso a la vivienda.
El inmueble, una finca de ladrillos blancos con un portón de chapa, contaba con dos cámaras de vigilancia instaladas en el frente que permitían a los moradores identificar a los compradores antes de atenderlos.
Según los informes policiales, los clientes aguardaban frente al portón sin necesidad de golpear, ya que eran monitoreados desde el interior antes de realizar los intercambios de dinero por las dosis de estupefacientes.
Al momento de la irrupción policial en la habitación que funcionaba simultáneamente como cocina, comedor y dormitorio, los agentes hallaron el material estupefaciente sobre una mesa.
En la atribución imputativa, el fiscal Haidar indicó que la pareja "tuvo bajo su esfera de custodia y disposición conjunta, setenta gramos de cocaína, fraccionados en ciento setenta y tres envoltorios de papel satinado de distintos colores, destinados a su comercialización a terceros consumidores".
Además de la cocaína, se secuestraron 15 gramos de marihuana y una decena de teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la red de contactos de los sospechosos.
3 armas de guerra
Uno de los puntos destacados durante la audiencia fue el poder de fuego que Martínez y Roldán mantenían dentro del domicilio. Dentro de una mochila negra, la policía descubrió un verdadero arsenal: una pistola calibre .45 con numeración suprimida, una pistola calibre .32 y un revólver .357 Magnum.
El informe de la Sección Balística confirmó que todas las armas son aptas para el disparo y que la pareja no poseía ningún tipo de registro como legítimos usuarios ante el RENAR. Además, se halló una gran cantidad de cartuchería de diversos calibres, incluyendo .38 Special, .380 ACP y .22 LR.
Sumado al armamento, el Ministerio Público de la Acusación destacó el secuestro de $619.000 en billetes de distintas denominaciones, presunto resultado de las ventas diarias de la sustancia.
Martínez y Roldán quedaron imputados como coautores de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia ilegítima de arma de guerra". Ambos permanecerán tras las rejas mientras la investigación avanza.