Permanece preso desde los 17 años por un crimen que causó gran conmoción en la ciudad de Santa Fe, y por una tentativa de homicidio previa, ambas en la zona del barrio Barranquitas. Este viernes firmó un juicio abreviado en el que reconoció la comisión de los hechos.
Reconoció haber asesinado a un hombre en la previa de un partido de Unión
Era menor cuando le disparó a Agustín Acuña, hiriéndolo de muerte. Ahora, con la mayoría de edad cumplida, el joven ligado a un clan narco local decidió firmar un juicio abreviado.
Thiago M. cumplió los 18 años mientras se encontraba tras las rejas, y ahora decidió poner fin al proceso seguido en su contra mediante la aceptación de su responsabilidad penal. La audiencia se realizó ante el juez penal juvenil Héctor Aiello, quien admitió el escrito y dará a conocer su resolución en los próximos días.
El fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del MPA, detalló los términos del acuerdo alcanzado con la defensora Julieta Carnaval. La pena convenida entre las partes fue de 7 años de prisión.
Thiago M., vinculado al conocido clan Mustafá -organización investigada a nivel federal por maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico-, admitió haber sido el autor de un homicidio consumado y de una tentativa de homicidio, ambos perpetrados con una pistola calibre 9 milímetros.
Ataques a sangre fría
Los hechos relatados por la fiscalía pintan un perfil de alta agresividad. El primero de los ataques ocurrió la tarde del 16 de octubre de 2023 en calle Juan Díaz de Solís al 3900. Allí, Thiago M. interceptó a un joven y, con "conocimiento y voluntad", gatilló su arma al menos tres veces.
Los proyectiles impactaron en zonas vitales -estómago y cintura- de la víctima, quien logró sobrevivir únicamente gracias a la celeridad de su traslado al Hospital Cullen.
El episodio más trágico tuvo lugar el 31 de julio de 2024, minutos antes de que comenzara un partido entre Unión y Rosario Central que se jugaba en la capital provincial. Agustín Acuña caminaba por las inmediaciones de avenida Presidente Perón y Padre Catena cuando fue abordado por el imputado.
Según la acusación fiscal, aceptada por Thiago M., él "efectuó al menos ocho disparos" contra Acuña, provocándole lesiones letales en los pulmones, el estómago y la aorta abdominal. El ataque, perpetrado a plena luz del día, quedó registrado en cámaras de seguridad y fue presenciado por testigos que identificaron al atacante.
Hechos con armas de fuego
Al momento de fundamentar la pena escogida, de 7 años de prisión, el fiscal Cecchini explicó que se tuvieron en cuenta factores mitigantes y agravantes. Entre los primeros se valoró la edad de Thiago M. al momento de los hechos, ya que contaba con la edad mínima de responsabilidad penal, así como la "aceptación de su participación en los hechos”.
Por otro lado, la fiscalía enfatizó que se trató de "dos hechos violentos con armas de fuego" donde la magnitud del daño fue la máxima posible.
Ahora, resta aguardar la resolución del juez Aiell, quien ya admitió el acuerdo de juicio abreviado.