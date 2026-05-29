Santa Fe

Hallaron una pistola cargada frente al CAF de barrio Centenario

El arma fue encontrada entre los pastizales ubicados en inmediaciones del Centro de Acción Familiar Nº 25, dentro del complejo Fonavi. Un preceptor del establecimiento la resguardó hasta la llegada de la policía, que secuestró una Bersa calibre .380 con ocho municiones intactas.