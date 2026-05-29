Un arma de fuego cargada fue hallada el jueves por la tarde en inmediaciones del Centro de Acción Familiar (CAF) Nº 25, ubicado en el complejo Fonavi de barrio Centenario, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe.
Hallaron una pistola cargada frente al CAF de barrio Centenario
El arma fue encontrada entre los pastizales ubicados en inmediaciones del Centro de Acción Familiar Nº 25, dentro del complejo Fonavi. Un preceptor del establecimiento la resguardó hasta la llegada de la policía, que secuestró una Bersa calibre .380 con ocho municiones intactas.
El procedimiento se inició cerca de las 14.30, luego de un aviso ingresado a la central de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un arma entre los pastizales próximos al establecimiento educativo y social.
Al lugar acudió personal del Comando Radioeléctrico (CRE), cuyos efectivos entrevistaron a un joven, de 23 años, quien se desempeña como preceptor en la institución.
Objeto sospechoso
Según se supo, el trabajador relató que momentos antes había advertido la presencia de un objeto sospechoso en una de las esquinas cercanas al CAF. Al aproximarse comprobó que se trataba de un arma de fuego abandonada entre la vegetación.
Ante la situación, el joven decidió resguardar el arma dentro del establecimiento hasta la llegada de los uniformados, a quienes posteriormente hizo entrega formal del elemento hallado.
Fuentes policiales indicaron que se trataba de una pistola calibre .380 marca Bersa, modelo Thunder, serie C08211, la cual contenía ocho municiones intactas en su cargador.
Tras el secuestro preventivo, el arma fue trasladada a la dependencia policial correspondiente para la realización de las actuaciones sumariales y las pericias de rigor destinadas a establecer su procedencia y posible vinculación con hechos delictivos ocurridos en la zona.
Investigación en curso
Por el momento no trascendieron personas detenidas ni denuncias relacionadas directamente con el arma encontrada. Tampoco se informó si la pistola registraba pedido de secuestro o si presentaba documentación legal.
El hallazgo generó preocupación debido a que ocurrió en inmediaciones de una institución frecuentada diariamente por niños, adolescentes y familias del barrio.
La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de las pericias balísticas y rastros que permitan determinar el origen del arma y las circunstancias en las que terminó abandonada frente al establecimiento.