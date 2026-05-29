Un procedimiento policial realizado durante la madrugada del viernes enel barrio María Selva de la ciudad de Santa Fe culminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de elementos vinculados presuntamente a la comercialización de estupefacientes.
Dos aprehendidos y secuestro de droga en barrio Maria Selva de Santa Fe
El procedimiento se realizó durante la madrugada en inmediaciones de República de Siria y Aldao. La policía secuestró dinero, una balanza, un arma blanca y material compatible con estupefacientes que ahora será sometido a distintas pericias judiciales.
El operativo tuvo lugar en inmediaciones de República de Siria y Aldao, en una zona que quedó bajo fuerte presencia policial mientras los agentes desarrollaban distintas actuaciones preventivas.
Intento de fuga y captura
Según las primeras informaciones, la situación se desencadenó cuando uno de los involucrados intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados. Esa maniobra derivó en una intervención inmediata que permitió reducir y trasladar a un hombre y una mujer.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, una balanza de precisión, un arma blanca y material compatible con estupefacientes, cuyo contenido será sometido a pericias para determinar tipo, cantidad y posible destino.
Requisa domiciliaria
Fuentes policiales indicaron además que las actuaciones se extendieron con una requisa domiciliaria en el sector, medida que se desarrollaba bajo conocimiento de la Justicia competente.
Los investigadores procuran ahora establecer si las personas aprehendidas mantenían vinculación con maniobras de narcomenudeo en el barrio o con otros hechos delictivos registrados en la zona norte de la capital provincial.
Mientras tanto, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones procesales y periciales correspondientes.