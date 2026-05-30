Una investigación por violencia armada derivó en el desmantelamiento de un importante centro de almacenamiento y comercialización de estupefacientes en la ciudad de Santa Fe.
Cayó una mujer con casi un kilo de cocaína y una suma importante de dinero en efectivo
El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones en barrio Villa Hipódromo. Tenía 867 gramos de droga, 3,6 millones de pesos y 1.700 dólares.
Tras un allanamiento desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI), los efectivos lograron secuestrar una millonaria suma de dinero, una cantidad significativa de droga y detuvieron a una mujer de 35 años.
El procedimiento, llevado a cabo por la Sección Inteligencia Táctica de la PDI —fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad—, tuvo su origen a raíz de una denuncia radicada el pasado 7 de mayo por los delitos de abuso de armas, violación de domicilio y amenazas en barrio Santa Rosa de Lima.
Sin embargo, las tareas de inteligencia criminal para localizar al principal sospechoso terminaron destapando una actividad ilícita paralela mucho mayor.
Vivero narco
Con las órdenes judiciales en mano, los agentes irrumpieron en un inmueble ubicado en inmediaciones de la calle Ángel Cassanello al 4100. Al ingresar al lugar, el personal policial descubrió una infraestructura montada para el acondicionamiento, cultivo y fraccionamiento de sustancias prohibidas.
El balance del material secuestrado durante el operativo arrojó cifras contundentes:
* Alrededor de 867 gramos de cocaína y más de 635 gramos de marihuana, además de plantas de cannabis en diferentes etapas de crecimiento.
* Dos balanzas digitales y nueve teléfonos celulares que serán peritados.
* Cerca de 4 millones de pesos en efectivo, 1.700 dólares y municiones de armas de fuego.
Detención
Como resultado del allanamiento, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de una mujer de 35 años, identificada por sus iniciales como M.V.O., quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia bajo la acusación de comercialización de estupefacientes.
En el caso interviene la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de Santa Fe del Ministerio Público de la Acusación, bajo las directivas del fiscal Esteban Morales, quien determinará los próximos pasos procesales para la detenida y la trazabilidad de los elementos secuestrados.