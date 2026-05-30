Un violento accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este sábado sobre la Autopista Brigadier Estanislao López (AP01), a la altura del kilómetro 63, en jurisdicción de la localidad de Monje, localidad del departamento santafesino San Jerónimo.
Choque por alcance entre dos camiones en la Autopista Santa Fe – Rosario
El siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado a la altura del acceso a la localidad de Monje. La circulación por la traza se vio reducida debido a las tareas de remoción.
El hecho, caratulado inicialmente como "lesiones culposas a determinar", involucró a dos vehículos de gran porte y dejó como saldo a un chofer hospitalizado.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de la 1:04 de la madrugada, sobre la mano que circula en sentido Santa Fe – Rosario.
Tras un llamado de alerta recibido por la Central de Emergencias 911, personal de la Comisaría 5ta. se constituyó en el lugar del hecho.
Herido
Al arribar, los efectivos constataron que se había producido una colisión por alcance entre un camión marca Scania y otro de la firma Iveco. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del primer vehículo sufrió diversas heridas.
En el lugar trabajó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), cuyo personal asistió al camionero lesionado en primera instancia y luego procedió a su traslado a un centro público de salud de la localidad de Barrancas para una mejor atención médica. Hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre la gravedad de sus lesiones.
Por su parte, la circulación vehicular en el corredor vial no fue interrumpida en su totalidad, aunque permaneció habilitada con tránsito lento durante varias horas.
Trabajos
Esto se debió a los trabajos de limpieza de la calzada y a las complejas maniobras para remover las estructuras de los camiones involucrados.
Las tareas de balizamiento y ordenamiento vehicular contaron con la colaboración del personal de la Guardia Provincial. En tanto, las autoridades policiales continúan con las diligencias de rigor para determinar las causas que originaron el choque.