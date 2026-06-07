Accidente ocurrido este domingo en la Circunvalación Oeste de Santa Fe dejó un vehículo destruido tras perder el control y subir al guardarraíl, para luego chocar contra una columna del alumbrado público en la zona de countries a la altura del Mercado de Abasto entre Monseñor Rodríguez y Teniente Loza, en una calzada mojada por la acumulación de agua después de la lluvia durante la jornada.
Fuerte choque en la Circunvalación Oeste de Santa Fe a la altura de la zona de countries
Un automovilista perdió el control de su auto, se subió al guardarraíl del cantero central y chocó contra una columna del alumbrado público. Prestaron asistencia personal de Bomberos Zapadores y el Cobem.
El automovilista perdió el control del vehículo, se produjo la subida al guardarraíl y el fuerte choque contra la columna de alumbrado dejó el coche destruido; a bordo viajaba una familia integrada por una pareja y un menor de edad, que no sufrieron heridas de gravedad pero fueron derivados de forma preventiva, con los mayores al Hospital Iturraspe y el menor al Hospital de Niños.
La calzada mojada por lluvia complicó la maniobra, y tras la pérdida de control el vehículo impactó contra la columna, en un choque que obligó a restringir parcialmente la circulación en la Circunvalación en ambas manos; las autoridades solicitaron precaución en la zona mientras se realizaban las tareas de auxilio.
El tramo donde ocurrió el Accidente, en la Circunvalación y en la altura de los countrys y el Mercado de Abasto, presenta un cantero central con guardarraíl que el auto trepó antes del impacto contra la columna del alumbrado; testigos describieron el fuerte choque y la inmediata presencia de personal de emergencias.
Asistencia
Al lugar concurrieron Bomberos Zapadores, el servicio de emergencias del Cobem y agentes de la Guardia Provincial, que asistieron a los ocupantes y coordinan las tareas sobre la calzada mojada para garantizar seguridad mientras se retira el vehículo afectado por el choque contra la columna.
La Guardia Provincial informó restricciones de calzada parciales en ambas manos de la Circunvalación para permitir las maniobras de auxilio y limpieza; se pidió a quienes circulan por la zona extremar precauciones ante la presencia de lluvia y la posible acumulación de agua sobre la calzada.
Las autoridades señalaron que la intervención fue rápida y preventiva, con equipos que aseguraron la columna de alumbrado dañada y evaluaron la estructura; los cortes y el operativo en la Circunvalación continuaron hasta completar la remoción del vehículo y el levantamiento de la escena.
Como consecuencia, los ocupantes fueron trasladados a hospitales de la ciudad y la Guardia Provincial mantuvo las restricciones en la Circunvalación hasta normalizar el tránsito, mientras se solicita precaución al circular por la zona afectada por la lluvia y la calzada mojada.