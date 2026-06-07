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Lluvia en Santa Fe: cuánto llovió en cada barrio de la ciudad este domingo

Las precipitaciones continuaron durante la madrugada de este domingo en la capital provincial. Según datos de la Municipalidad de Santa Fe, el mayor acumulado entre sábado y domingo se registró en la estación DOAE-Cobem, mientras que Alto Verde presentó los valores más altos durante las últimas horas.