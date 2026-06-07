Las lluvias volvieron a hacerse presentes en la ciudad de Santa Fe durante la madrugada de este domingo y dejaron registros dispares según la zona.
Lluvia en Santa Fe: cuánto llovió en cada barrio de la ciudad este domingo
Las precipitaciones continuaron durante la madrugada de este domingo en la capital provincial. Según datos de la Municipalidad de Santa Fe, el mayor acumulado entre sábado y domingo se registró en la estación DOAE-Cobem, mientras que Alto Verde presentó los valores más altos durante las últimas horas.
De acuerdo con el informe difundido por la Municipalidad, hasta las 7.30 de la mañana se contabilizaron precipitaciones en distintos puntos de monitoreo, sin que se reportaran valores de intensidad extrema.
Cómo se distribuyó la lluvia en la ciudad
Los datos oficiales indican que durante las primeras horas de este domingo el mayor registro de lluvia correspondió a la estación ubicada en la Delegación Alto Verde, donde se acumularon 16 milímetros.
Le siguieron la estación DOAE (Cobem), con 15,75 milímetros, y la ubicada en el Centro de la ciudad, con 14,25 milímetros.
Por su parte, en el CIC de Facundo Zuviría se registraron 11,50 milímetros, mientras que en Los Polígonos el acumulado alcanzó los 11 milímetros.
La intensidad máxima de precipitación fue de 9 milímetros por hora y también se registró en la Delegación Alto Verde. El pico se produjo alrededor de la 1 de la madrugada, en el momento de mayor actividad de las lluvias sobre la capital provincial.
En cuanto al comportamiento del viento, la Municipalidad informó que la ráfaga más intensa alcanzó los 21,3 kilómetros por hora. Fue registrada a las 4.25 en Alto Verde y provino del sector sudoeste.
Más de 30 milímetros acumulados durante el fin de semana
Si se toma en cuenta el acumulado total entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio hasta las 7.30, los valores muestran que la lluvia tuvo una presencia sostenida en toda la ciudad.
La estación DOAE (Cobem) fue la que registró el mayor acumulado del período con 32,25 milímetros. En tanto, Alto Verde alcanzó los 23,75 milímetros, mientras que tanto el Centro como Los Polígonos registraron 23,50 milímetros.
Por su parte, el CIC de Facundo Zuviría acumuló 24 milímetros durante las dos jornadas.
Los registros reflejan una distribución relativamente uniforme de las precipitaciones en los distintos sectores monitoreados, aunque con algunos valores superiores en la zona de DOAE-Cobem.
Las lluvias estuvieron asociadas a las condiciones de inestabilidad que afectan a gran parte del centro del país y que durante este domingo mantienen vigente el pronóstico de tormentas para la región.
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las condiciones inestables podrían persistir durante parte de la jornada, con probabilidad de nuevas precipitaciones y un descenso de temperatura producto del ingreso de aire más fresco desde el sector sur.