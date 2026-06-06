El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas regiones del país de cara al fin de semana. Aunque el fenómeno comenzará de forma aislada durante la noche del sábado, será el domingo 7 de junio cuando las condiciones meteorológicas adversas se extiendan a una mayor cantidad de provincias.
Fin de semana con tormentas: las provincias alcanzadas por la alerta amarilla
Estas condiciones meteorológicas incluirán lluvias intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas en distintos puntos del país.
De acuerdo con el organismo nacional, las áreas alcanzadas por la advertencia podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas con características localmente fuertes. Además, se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
En el informe oficial, el SMN señaló: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.
Cuánta lluvia se espera
Respecto a las precipitaciones acumuladas, el organismo indicó que podrían registrarse valores de entre 30 y 50 milímetros, aunque no descarta que esos montos sean superados de manera puntual en algunos sectores afectados.
“Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, precisó el reporte meteorológico.
Las zonas alcanzadas por la alerta
Durante la noche del sábado, la alerta amarilla alcanzará solamente algunos sectores de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Sin embargo, el domingo el fenómeno se expandirá y abarcará amplias regiones del centro y norte del país. La advertencia incluirá a San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, el este de Santiago del Estero, el noreste de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires.