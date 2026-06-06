Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 6 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen de archivo.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Santa Fe
07:30 - 09:30 Colodrero, Córdoba, Beltrán y Gob. Freyre
08:00 - 12:00 Av. Gral. López, Av. Freyre, Gaboto y Lisandro de la Torre
08:00 - 12:00 Juan del Campillo, Pasaje Irala, López y Planes y Cochabamba
08:00 - 12:00 López y Planes, Av. Perón, Iturraspe y Pasaje Irala
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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