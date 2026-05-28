Cuando la factura de luz llega a casa, la mayoría lo paga sin entender muy bien qué está pagando. En mayo, ese recibo llegó más caro que el de abril y bastante más caro que el de enero.
¿Por qué la luz volvió a aumentar en Santa Fe?
¿Qué puede pasar en los próximos meses? Las tarifas eléctricas acumulan subas de hasta 34% en lo que va de 2026. El aumento no responde a decisiones aisladas de la EPE, sino al encarecimiento del costo de generación, la reducción de subsidios y una matriz energética todavía dependiente del gas y los combustibles fósiles. ¿Qué impacto tuvo en los hogares, comercios e industrias?
Para un usuario residencial de Santa Fe, la tarifa acumula una suba de entre 24% y 34% en lo que va de 2026, dependiendo de la categoría tarifaria y si cuenta o no con subsidio. No es un número menor y tampoco es casualidad. ¿Por qué subió? ¿Qué viene después?
La causa no está en Santa Fe
La Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) no fija caprichosamente lo que cobra. Una parte importante de su tarifa refleja el costo de la energía que compra en el mercado eléctrico mayorista, que a su vez depende de cuánto cuesta generarla. Y acá está el nudo del problema: según datos de Cammesa, Argentina genera alrededor del 50% de su electricidad quemando gas natural y combustibles líquidos.
Cuando esos precios suben, el costo de generación sube, y ese costo termina trasladándose a la factura. El contexto de los últimos meses, la guerra Irán- Estados Unidos, ajustes en los precios internos de los combustibles y modificaciones en el esquema de subsidios, presionó sobre ese eslabón de la cadena. El resultado llegó a la factura de mayo. A eso se suma un componente que muchas veces pasa desapercibido para el usuario: la carga impositiva.
Entre impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, los tributos pueden representar un valor cercano al 30% del monto final que paga un usuario residencial en su factura eléctrica. Es decir, una parte significativa de lo que se abona no corresponde al costo de la energía en sí, sino a impuestos y cargos asociados.
¿Quién pagó más y cuánto?
No todos los usuarios sintieron el impacto de la misma manera. Un usuario residencial sin subsidio (ex categoría N1) acumula en el año una suba del 25% en su tarifa promedio.
Quienes aún conservan subsidio, según su zona y consumo, vieron aumentos un poco más elevados, aunque el rango sigue siendo significativo: entre 26% y 34% acumulado desde enero. Un comercio pequeño con tarifa diurna pagó casi un 13% más que en abril, con un acumulado anual que roza el 34%.
Pero donde los números son más contundentes es en la industria: un usuario industrial diurno acumula subas de más del 34% en el año, con mayo siendo el mes de mayor salto.
Las grandes empresas industriales que contratan potencia enfrentaron algo todavía más significativo: el componente de energía en horario pico subió más de un 30% en un solo mes. Para una planta que consume de manera intensiva, eso no es un dato menor en el balance.
El subsidio que ya no está
Hasta hace no muchos años, una parte importante de estos costos era absorbida por el Estado mediante subsidios a la energía. Ese esquema fue desarmándose progresivamente, y lo que hoy aparece en la factura refleja cada vez más el costo real de producir y distribuir electricidad.
Para el usuario residencial, ese proceso de sinceramiento tarifario todavía no terminó. Para la industria, en muchos casos ya llegó casi al final. Esto no es necesariamente malo en términos de señales económicas: una tarifa que refleja costos reales incentiva la eficiencia energética y la inversión en tecnologías que reduzcan el consumo.
Pero exige que hogares y empresas empiecen a tratar la energía como lo que hoy es: una variable que hay que monitorear y gestionar, no un costo fijo que simplemente se paga.
¿Qué esperar de acá en adelante?
La matriz eléctrica argentina no va a cambiar de un mes para el otro. Mientras el gas y el petróleo sigan siendo la principal fuente de generación, los movimientos en esos mercados van a seguir impactando en las tarifas. A eso se suma que el proceso de reducción de subsidios todavía tiene recorrido por delante en el segmento residencial.
Para las pymes y empresas industriales, esto plantea una pregunta concreta: ¿conocen realmente cómo, dónde y en qué horarios consumen energía? ¿Tienen identificado qué procesos o equipos explican la mayor parte de ese consumo y cómo impacta eso en lo que pagan? En un contexto donde la energía ya no es barata ni previsible, esas preguntas dejaron de ser opcionales.
El autor es consultor en Estrategia y Eficiencia Energética Industrial.