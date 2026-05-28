Tarifas eléctricas

¿Por qué la luz volvió a aumentar en Santa Fe?

¿Qué puede pasar en los próximos meses? Las tarifas eléctricas acumulan subas de hasta 34% en lo que va de 2026. El aumento no responde a decisiones aisladas de la EPE, sino al encarecimiento del costo de generación, la reducción de subsidios y una matriz energética todavía dependiente del gas y los combustibles fósiles. ¿Qué impacto tuvo en los hogares, comercios e industrias?