Pérdidas no técnicas

El hurto de energía eléctrica en la Argentina es similar al promedio de América Latina

Al igual que en la región, entre un 15% y un 18% de los kilovatios distribuidos no se facturaron en nuestro país, un valor algo mayor al promedio del 17% en la región. Lo recomendado es no más del 10%. Consultas a la Epe en un estudio con datos de 37 empresas distribuidoras.