Este jueves por la mañana continuaban los trabajos de retiro de cableado aéreo en desuso sobre la peatonal San Martín, en el tramo comprendido entre Salta y 1° Junta, en el marco del plan impulsado por la Municipalidad de Santa Fe para ordenar el tendido urbano y reducir la contaminación visual en el microcentro.
Avanza el retiro de cables en desuso de la peatonal santafesina
Los trabajos continúan sobre San Martín entre Salta y 1° Junta. El municipio apunta a reducir la contaminación visual, ordenar el tendido aéreo y concretar futuras obras de soterramiento.
Las tareas son ejecutadas de manera conjunta entre personal municipal, empresas de telecomunicaciones, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la Secretaría de Tecnologías para la Gestión de la Provincia. El operativo forma parte de una estrategia más amplia que busca eliminar progresivamente instalaciones obsoletas y establecer nuevas reglas para el ordenamiento del cableado aéreo.
“El primer paso consiste en retirar el cableado en desuso, particularmente de telefonía fija y cables coaxiales que quedaron obsoletos debido al recambio tecnológico hacia la fibra óptica”, explicó Carlos Suárez, gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad.
Según detalló el funcionario, los trabajos comenzaron semanas atrás y apuntan a “disminuir la polución visual” en uno de los sectores comerciales e históricos más transitados de la capital provincial. “Las empresas refieren que los cables más gruesos suelen ser de telefonía fija, los cuales impactan más visualmente, mientras que la fibra óptica es un cable mucho más fino”, señaló.
Cableado subterráneo
La intervención se inscribe en una política que el municipio ya había comenzado a delinear en 2024, cuando impulsó modificaciones en la Ordenanza Nº 10.519 para promover el cableado subterráneo y avanzar hacia el soterramiento progresivo de las instalaciones. En abril de este año ya se habían realizado tareas similares entre Juan de Garay y Salta, consideradas como una primera etapa piloto del proyecto.
Ahora, el operativo avanza sobre nuevas cuadras de la peatonal y contempla además la elaboración de una normativa que permita ordenar el crecimiento futuro de las redes. “Actualmente, la normativa es estrictamente rígida, lo que muchas veces impide el cumplimiento y la expansión de servicios, por lo que se trabaja en su adecuación”, indicó Suárez.
El funcionario reconoció que el proceso demandará tiempo y coordinación entre distintos actores públicos y privados. “Se trata de un proceso largo. Actualmente avanzamos por las segundas dos cuadras de la peatonal y todavía restan zonas complejas, como la de los bancos”, sostuvo.
Toda la ciudad
En ese sentido, remarcó que la intención del intendente Juan Pablo Poletti es extender el plan al resto de la ciudad. “El trabajo debe continuar después de la peatonal y llegar a otros sectores y barrios con problemáticas similares. La idea es conformar una mesa de coordinación del cableado aéreo respaldada por una ordenanza que permita establecer un cronograma que trascienda la gestión actual”, afirmó.
Además de la cuestión estética, desde el municipio advierten sobre los riesgos que genera el crecimiento desordenado del tendido aéreo. “El desorden del cableado no solo afecta la estética, sino que conlleva riesgos de accidentes, actos vandálicos y peligro tanto para el tránsito como para las personas”, dijo Suárez.
El proyecto también se vincula con futuras inversiones en infraestructura tecnológica y seguridad. “Existe una urgencia por avanzar en normas claras ante la inversión de la provincia para instalar 2.000 cámaras de seguridad. Es imperioso que los nuevos servicios funcionen bajo reglas de ordenamiento que no entorpezcan planes futuros, como el soterramiento de infraestructura”, agregó.
La Peatonal
Desde la Asociación de Amigos de Calle San Martín, comerciantes y frentistas celebraron el inicio de las tareas. Según explicaron, el exceso de cables generaba inconvenientes operativos y afectaba la imagen urbana del principal paseo comercial santafesino. “No solo va a ser una limpieza visual, sino que también va a permitir ordenar situaciones que generaban problemas para ingresar con vehículos o instalar nuevos servicios”, dijo su presidenta, Adriana De Pedro.
Asimismo, destacó la importancia patrimonial de la peatonal: “Acá hay muchísimo patrimonio histórico y muchos edificios con un valor muy importante que hoy no se ven por la cantidad de cables”.
“El objetivo es recuperar el ‘cielo abierto’ y permitir que se aprecie el patrimonio histórico y la arquitectura que hoy está oculta detrás de manojos de cables inútiles”, expresó Suárez, aludiendo al impacto visual que durante años produjo el tendido acumulado sobre la peatonal.
Finalmente, el funcionario destacó el trabajo coordinado entre municipio, provincia y empresas prestadoras. “Este esfuerzo conjunto busca superar años de burocracia y reclamos que no habían sido escuchados, marcando un inicio positivo para la limpieza definitiva de la ciudad”, concluyó.