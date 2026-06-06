La pesadez que acompañó a los santafesinos durante los últimos días encontró su desenlace este sábado por la tarde. Luego de una seguidilla de jornadas con un porcentaje de humedad sofocante y temperaturas templadas poco habituales para la época, el cielo gris plomizo terminó por cerrarse, dando paso a las tormentas anunciadas sobre la capital provincial.
Llegó la lluvia a Santa Fe y se mantiene la alerta amarilla para toda la provincia
Tras jornadas marcadas por el ambiente templado y pesado, las precipitaciones se hicieron presentes durante la tarde. Los registros oficiales en los distintos barrios y cómo continuará el tiempo el resto del fin de semana.
Las primeras gotas comenzaron a registrarse de manera dispar en el ejido urbano, intensificándose hacia el final de la tarde. Según los datos recolectados por la red de estaciones meteorológicas del municipio, los milimetrajes acumulados hasta las 19:15 de este sábado reflejan un comportamiento dispar del fenómeno según la zona de la ciudad.
El mapa del agua en los barrios
Hasta las primeras horas de la noche, el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Facundo Zuviría encabezaba los registros con 8,50 mm de agua caída, seguido muy de cerca por el sector norte en Los Polígonos, donde se contabilizaron 8 mm.
Por su parte, en la zona del microcentro la intensidad fue considerablemente menor, registrándose apenas 2 mm, idéntica marca a la reportada en la Delegación de Alto Verde. En tanto, la base del COBEM (DOAE) anotó 6,50 mm.
Un dato relevante de la jornada fue la intensidad horaria del fenómeno. De acuerdo a los reportes oficiales, la intensidad máxima alcanzó los 39 mm/h y se registró en Los Polígonos a las 18:30, un momento en el que las calles del norte de la ciudad se vieron momentáneamente cubiertas por el agua. Respecto al viento, la ráfaga máxima se constató en Alto Verde a las 18:35, alcanzando los 16,4 km/h con dirección Noroeste (NO).
Alerta amarilla
De acuerdo al organismo oficial, las advertencias contemplan fenómenos de variada intensidad, principalmente tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento. Estas condiciones podrían generar complicaciones de manera localizada, con un proceso de desmejora generalizada que comenzaría a profundizarse durante la noche de este sábado y se extendería a lo largo del domingo.
Desde el SMN se recuerda que los niveles de alerta (amarillo, naranja o rojo) indican el grado de impacto posible de cada fenómeno sobre la población y la infraestructura.
Para el territorio santafesino rige un aviso de nivel amarillo. Esto implica la presencia de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, un escenario que obliga a seguir de cerca la evolución del radar meteorológico. Los niveles superiores (naranja o rojo), en tanto, conllevan situaciones potencialmente más peligrosas y exigen extremar los cuidados.
Ante este panorama, las autoridades locales y el propio organismo de control recordaron una serie de pautas básicas de prevención para los vecinos:
- Mantenerse informado: Seguir las actualizaciones del tiempo a través de los canales oficiales del SMN y los reportes del municipio.
- Evitar traslados innecesarios: Minimizar la circulación por la vía pública durante los momentos de lluvia más intensa o actividad eléctrica.
- Asegurar objetos: Revisar balcones y patios para evitar que el viento vuele elementos que puedan causar accidentes.
- Limpieza de desagües: Verificar que las canaletas y desagües domiciliarios estén libres de hojas y basura para facilitar el escurrimiento del agua.
Inestabilidad y baja amplitud térmica: el pronóstico para los próximos días
La llegada del agua marcará un quiebre en las condiciones meteorológicas, abriendo paso a un inicio de semana mucho más fresco y húmedo, propio del mes de junio.
Para este domingo 7 de junio, las previsiones indican que el cielo continuará cubierto a parcialmente cubierto. Las condiciones se mantendrán relativamente estables a levemente inestables, por lo que no se descartan nuevas lluvias de diversas intensidades y la probabilidad de algunos chaparrones algo más intensos de manera aislada. Se espera una baja amplitud térmica, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima que apenas trepará a los 19°C, bajo la influencia de vientos leves del sector sur/sureste.
El escenario comenzará a mejorar lentamente a partir del lunes 8 de junio. Si bien el inicio de la jornada laboral se presentará con cielo cubierto y chances de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas, la tendencia marca un despeje lento y gradual con el correr del día. Las temperaturas iniciarán un suave descenso, ubicándose entre los 13°C de mínima y los 17°C de máxima, con vientos moderados del sector oeste/suroeste.
Finalmente, el martes 9 de junio consolidará el regreso de la estabilidad a la región. Con un cielo que pasará de mayormente nublado a parcial nublado, el ambiente se tornará más frío. El termómetro marcará una mínima de 12°C y una máxima de 16°C, acompañado por vientos leves a moderados del sector sur, devolviéndole a Santa Fe la fisonomía climática habitual de su invierno de cercanías.