#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Clima

Alerta por tormentas y lluvias en cuatro provincias durante este viernes

Durante la jornada se esperan precipitaciones persistentes, posible actividad eléctrica y acumulados significativos en distintos puntos del centro del país.

Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas en 4 provincias. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas en 4 provincias. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 5 de junio, que abarca amplias zonas del centro de la Argentina. El aviso incluye gran parte de la provincia de Buenos Aires, con especial atención en Mar del Plata y localidades de la costa atlántica, además de sectores de Córdoba, San Luis y La Pampa.

Durante la jornada se prevén precipitaciones persistentes que podrían dejar acumulados importantes en distintos puntos del área afectada, con variaciones según la región.

Mirá tambiénViernes templado, con posibilidades de chaparrones por la tarde en la ciudad de Santa Fe

Qué fenómenos se esperan

Según el informe oficial, se estiman acumulados de lluvia entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de forma localizada.

El organismo meteorológico advirtió además que algunas áreas podrían registrar actividad eléctrica, lo que podría generar complicaciones temporarias en la circulación urbana y en actividades al aire libre. La alerta amarilla indica fenómenos con capacidad de afectar la vida cotidiana, especialmente en sectores vulnerables.

Recomendaciones

Ante este escenario, el SMN recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales y seguir la evolución del pronóstico.

Lluvia del 15 de abril. Foto: Flavio RainaLluvias persistentes afectarán a 4 provincias este viernes. Crédito: Flavio Raina.

Entre las medidas preventivas se sugiere evitar salir durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, no sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües, y mantener limpios canaletas y sistemas de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua.

También se aconseja no permanecer en zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar y extremar precauciones en la vía pública.

Cómo continuará el tiempo

La inestabilidad seguirá predominando en el centro del país durante las próximas horas, con lluvias de variada intensidad y cielo mayormente cubierto. Las condiciones podrían modificarse con el avance del sistema, por lo que se recomienda consultar actualizaciones periódicas del SMN.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires
Mar del Plata
Córdoba
San Luis

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro