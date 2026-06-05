El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 5 de junio, que abarca amplias zonas del centro de la Argentina. El aviso incluye gran parte de la provincia de Buenos Aires, con especial atención en Mar del Plata y localidades de la costa atlántica, además de sectores de Córdoba, San Luis y La Pampa.
Alerta por tormentas y lluvias en cuatro provincias durante este viernes
Durante la jornada se esperan precipitaciones persistentes, posible actividad eléctrica y acumulados significativos en distintos puntos del centro del país.
Durante la jornada se prevén precipitaciones persistentes que podrían dejar acumulados importantes en distintos puntos del área afectada, con variaciones según la región.
Qué fenómenos se esperan
Según el informe oficial, se estiman acumulados de lluvia entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de forma localizada.
El organismo meteorológico advirtió además que algunas áreas podrían registrar actividad eléctrica, lo que podría generar complicaciones temporarias en la circulación urbana y en actividades al aire libre. La alerta amarilla indica fenómenos con capacidad de afectar la vida cotidiana, especialmente en sectores vulnerables.
Recomendaciones
Ante este escenario, el SMN recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales y seguir la evolución del pronóstico.
Entre las medidas preventivas se sugiere evitar salir durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, no sacar residuos para prevenir obstrucciones en desagües, y mantener limpios canaletas y sistemas de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua.
También se aconseja no permanecer en zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar y extremar precauciones en la vía pública.
Cómo continuará el tiempo
La inestabilidad seguirá predominando en el centro del país durante las próximas horas, con lluvias de variada intensidad y cielo mayormente cubierto. Las condiciones podrían modificarse con el avance del sistema, por lo que se recomienda consultar actualizaciones periódicas del SMN.