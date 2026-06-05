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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe

Las tareas previstas para este 5 de junio fueron comunicadas por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes programados de la EPE.Cortes programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Ruta Nac. N168, E. López, Callejón 3 y Soria (La Guardia)

08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Callejón El Sable, Callejón Aguirre hasta vías del ferrocarril

08:30 - 12:30 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Millán Medina y San José

11:00 - 13:00 Tte. Loza, Chaco, Tacuaritas y Fray de las Casas

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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