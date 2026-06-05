Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe
Las tareas previstas para este 5 de junio fueron comunicadas por la Empresa Provincial de Energía.
Cortes programados de la EPE.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 Ruta Nac. N168, E. López, Callejón 3 y Soria (La Guardia)
08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Callejón El Sable, Callejón Aguirre hasta vías del ferrocarril
08:30 - 12:30 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Millán Medina y San José
11:00 - 13:00 Tte. Loza, Chaco, Tacuaritas y Fray de las Casas
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: