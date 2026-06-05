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Viernes templado, con posibilidades de chaparrones por la tarde en la ciudad de Santa Fe

La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la posibilidad de chaparrones durante la tarde, mientras que el fin de semana continuará con condiciones inestables y temperaturas moderadas.

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Santa Fe amaneció este viernes 5 de junio con una temperatura de 14,5°C, cielo ligeramente nublado y elevada humedad, cercana al 95%. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde, en un contexto de temperaturas templadas para esta época del año.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 15°C y vientos leves del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cielos nublados y lluvias marcan la jornada en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.imagen ilustrativa . Crédito: Manuel Fabatía.

Hacia la tarde se espera el momento de mayor inestabilidad de la jornada. El SMN prevé chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%, mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 23°C. Los vientos rotarán al sector norte y continuarán con intensidad leve.

Para la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse nuevamente. El cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias, y la temperatura descenderá hasta los 19°C.

La humedad seguirá siendo elevada durante gran parte del día, generando una sensación térmica algo superior a la temperatura real en algunos momentos de la jornada.

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Pronóstico extendido

Sábado

El sábado se presentará con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 20°C. Se espera una jornada con abundante nubosidad y condiciones relativamente estables, aunque con un ambiente húmedo.

Domingo

Para el domingo, el pronóstico indica una mínima de 15°C y una máxima de 20°C. Continuará el predominio de nubosidad sobre la región y no se descartan algunos períodos de inestabilidad aislada.

Lunes

El inicio de la próxima semana llegará con temperaturas algo más frescas. El lunes tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 19°C, manteniéndose el cielo con abundante cobertura nubosa y condiciones típicas de otoño avanzado.

CLIMA EXTENDIDO
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