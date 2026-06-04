ADN Santa Fe cumplió su primera ronda de visitas y cerró este miércoles en el Distrito Oeste, con un encuentro entre concejales y referentes de más de 40 instituciones de la zona en la escuela Falucho, ubicada en Av. López y Planes 4151.
ADN Santa Fe completó su recorrido por los ocho distritos y reunió a más de 350 instituciones
La iniciativa impulsada por el Concejo Municipal cerró su primera ronda de encuentros en el Distrito Oeste. A lo largo del semestre se generaron unas 250 propuestas y se consolidaron líneas de trabajo comunes vinculadas a capacitación laboral, educación ambiental y fortalecimiento de ferias y espacios comunitarios.
La propuesta que impulsa la Presidencia del Concejo Municipal nace de una convicción muy simple: “Los desafíos que hoy tienen nuestros barrios no los puede resolver una sola persona, una sola institución ni tampoco el Estado actuando en soledad. Necesitamos reconstruir comunidad, fortalecer redes. Necesitamos volver a sentarnos en la misma mesa para pensar soluciones juntos”, remarcó Sergio “Checho” Basile.
A lo largo de este primer semestre, ADN llegó a los 8 distritos en los que está dividida la ciudad: Noroeste, Noreste, Norte, La Costa, Suroeste, Centro, Este y Oeste. De las mesas de trabajo, surgieron unas 250 ideas o propuestas, pero no todas serán abordadas desde ADN: algunas implican temas estructurales, otras se resuelven con gestiones con otras áreas municipales o provinciales; y también sirven como insumos para revisar normativa o generar nuevas.
Como gran valor de estos encuentros, los vecinos resaltaron la posibilidad de encontrarse cara a cara con los concejales en una misma mesa, y también con referentes de la diversidad de instituciones que tiene cada distrito. De este modo, se modo para reconstruir el entramado social y el trabajo conjunto.
Detectar y elegir los proyectos
Durante las jornadas, un equipo de facilitadores coordinaron mesas de diálogo donde los participantes realizaron un diagnóstico de las principales problemáticas y oportunidades del territorio, identificaron propuestas y consensuaron iniciativas prioritarias para el desarrollo local.
Posteriormente, el equipo técnico se encarga de sistematizar los aportes y envía una minuta a todos los participantes para validar los resultados.
En una segunda instancia, las organizaciones priorizan las iniciativas con mayor potencial de impacto y, próximamente, se sumarán las universidades para aportar conocimiento técnico y acompañar el diseño de proyectos.
Finalmente, una nueva ronda de trabajo -que se concretará en los próximos meses- permitirá avanzar en la definición de responsabilidades y estrategias para implementar las propuestas surgidas desde cada comunidad.
“Lo que estamos viendo en cada encuentro es que los vecinos no solamente plantean problemas; aportan ideas, experiencia y propuestas. Hay una enorme inteligencia social en los barrios que muchas veces está desaprovechada. ADN busca justamente conectar esa energía y transformarla en proyectos concretos, escuchando a quienes viven, trabajan y construyen comunidad todos los días porque queremos que las soluciones nazcan desde el territorio”, dijo Basile.
Si bien cada distrito tiene una identidad propia y un potencial diferente, “la principal preocupación que tienen hoy muchas familias es económica. Por eso ADN pone el foco en generar oportunidades, fortalecer emprendedores, promover la capacitación y conectar a las instituciones, las universidades, los comerciantes y los vecinos para que juntos podamos mover la economía desde cada barrio”, agregó el presidente del Concejo.
Líneas de acción transversales
Si bien cada distrito tiene características propias, hay líneas de trabajo que se repiten, como el fortalecimiento de capacidades en oficios, especialmente en los jóvenes; temas de concientización ambiental y gestión de residuos; y proyectos vinculados a generar espacios de encuentro, visibilización y comercialización, con una fuerte articulación de las organizaciones y el Estado local.
“Lo más importante es que estas propuestas no nacieron en una oficina. Nacieron de la conversación con vecinos, instituciones, emprendedores y organizaciones de toda la ciudad. ADN Santa Fe busca justamente eso: escuchar, construir consensos y transformar las demandas de los barrios en proyectos concretos para mejorar la vida de los santafesinos”, cerró Basile.
Del encuentro en el Distrito Oeste participaron los concejales Julián Martínez, Silvina Cian, Cecilia Battistutti, Titi Barletta, Maria Luengo, Violeta Quiroz y Nacho Laurenti.