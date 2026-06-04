Participación ciudadana

ADN Santa Fe completó su recorrido por los ocho distritos y reunió a más de 350 instituciones

La iniciativa impulsada por el Concejo Municipal cerró su primera ronda de encuentros en el Distrito Oeste. A lo largo del semestre se generaron unas 250 propuestas y se consolidaron líneas de trabajo comunes vinculadas a capacitación laboral, educación ambiental y fortalecimiento de ferias y espacios comunitarios.