El Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza fue sede del primer Foro de Concejales del Área Metropolitana de 2026. La iniciativa que impulsa el Concejo de Santa Fe desde hace dos años, sumó en esta edición a representantes comunales de la región.
Concejales se reunieron en Esperanza para unificar normativas urbanas
El encuentro reunió a más de 100 concejales y representantes comunales del Área Metropolitana en el Concejo de Esperanza. “Estos espacios permiten enriquecer el debate con las distintas miradas para que el ciudadano sea realmente protagonista”, aseguró Checho Basile.
El objetivo de estos encuentros es promover herramientas de gestión y trabajo legislativo conjunto. En esta oportunidad, la organización se hizo en conjunto con el Ente de Coordinación del Área Metropolitana y el Concejo Municipal de Esperanza.
El primer Foro se focalizó en dos grandes ejes. Por un lado, el ordenamiento territorial, con la participación de equipos académicos de UNL- FADU, el decano Miguel Rodríguez y la secretaria de Fortalecimiento Territorial, Sara Lauria); y de UCSF - FAD, Jimena Rivero y Matilde Martinez.
El segundo panel se desarrolló bajo el eje “Nuevo marco jurídico de organización y actuación de municipios en Santa Fe: La Constitución de 2025 y la nueva Ley Orgánica de Municipios”. Estuvo a cargo del diputado nacional Diego Giuliano, Convencional Constituyente de la Provincia de Santa Fe; del abogado constitucionalista Mariano Bär; y del Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Gerónimo Peñalva, especialista en la materia.
Entre una actividad y otra, los legisladores participaron de distintas comisiones de trabajo, a las que se inscribieron especialmente. Los temas de cada comisión fueron:
1- Terrenos ociosos y Bancos de tierra
2- Plusvalía urbana
3- Gestiön de residuos
Diálogo y cooperación
De este modo, se busca consolidar espacios permanentes de diálogo y cooperación entre gobiernos locales, abordar problemáticas comunes y construir una agenda compartida para el desarrollo metropolitano. “Estos espacios de encuentro permiten enriquecer el debate con las distintas miradas para que el ciudadano sea realmente protagonista y destinatario del desarrollo sustentable e inclusivo de toda la región”, afirmó el presidente del Concejo de Santa Fe, Sergio, “Checho” Basile.
"Este encuentro de concejales del Área Metropolitana se viene desarrollando desde hace un par de años, y en el contexto actual es más que oportuno darle continuidad. Hemos lanzado hace pocas semanas Autonomía SF, un proceso participativo para construir nuestra propia Carta Orgánica, y el vínculo con las localidades vecinas es clave: tenemos desafíos comunes y podemos pensar estrategias conjuntas. Tenemos el desafío del trabajo articulado, intermunicipios, que nos puso la Constitución del ‘25, agregó.
En tanto, su par de Esperanza, Cristian Cammisi, sostuvo que “la idea es salir de estos espacios con respuestas concretas, pero también con el desafío de unificar legislaciones entre comunas y municipios del área metropolitana”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva del ECAM, Florencia Pinatti, puso énfasis en la idea de que “nadie se salva solo” y destacó que “estos lugares para tejer redes son fundamentales porque, tanto las ciudades más grandes como las más chicas, siempre aprenden uno del otro”.
Miembros
Las localidades que integran el Foro son: Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, Cabal, Campo Andino, Candioti, Cayastacito, Cayastá, Colonia San José, Emilia, Empalme San Carlos, Esperanza, Franck, Helvecia, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Matilde, Monte Vera, Nelson, Pujato Norte, Recreo, San Agustín, San Carlos Norte, San Jerónimo Norte, San José del Rincón, Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, Santo Tomé, Sauce Viejo,
El evento fue organizado por el Concejo Municipal de Santa Fe, presidido por Sergio “Checho” Basile; el Concejo Municipal de Esperanza, cuyo presidente es Cristian Ricardo Cammisi; y por el ECAM, encabezado por Florencia Pinatti.
Participantes
Del encuentro participaron más de 100 concejales, representantes comunales y asesores técnicos de toda el área metropolitana santafesina.
De la ciudad de Santa Fe estuvieron los concejales Julián Martínez, Silvina Cian, Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla, Lucas Simoniello, Titi Barletta, Leonel Méndez, Jorge Fernández, Jorgelina Mudallel, Violeta Quiroz, Ignacio Laurenti, y Pedro Medei.