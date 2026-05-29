Gestión legislativa

Concejales se reunieron en Esperanza para unificar normativas urbanas

El encuentro reunió a más de 100 concejales y representantes comunales del Área Metropolitana en el Concejo de Esperanza. “Estos espacios permiten enriquecer el debate con las distintas miradas para que el ciudadano sea realmente protagonista”, aseguró Checho Basile.