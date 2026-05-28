Santa Fe

Copa Concejo 0.0%: CCU, el Concejo y la Liga Santafesina presentan un torneo en apoyo a los clubes regionales

A través de una articulación público-privada, se anunció el acompañamiento al programa pedagógico “Con Valores Ganamos Todos” y la promoción del disfrute responsable y el bienestar en el marco del fútbol regional.