Este miércoles quedó inaugurado en barrio María Selva un mural homenaje a la memoria y al legado del músico Mario Millán Medina. La obra integra el circuito turístico y cultural “Postas Folklóricas”, una iniciativa impulsada desde el Concejo Municipal de Santa Fe por la concejala Silvina Cian.
El Concejo santafesino inauguró en María Selva un mural homenaje al músico Mario Millán Medina
La propuesta forma parte del circuito turístico-cultural “Postas Folklóricas”, impulsado por la concejala Silvina Cian. A través de distintos hitos emblemáticos, busca preservar y difundir la tradición folklórica y la identidad cultural santafesina.
El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, aseguró que la propuesta busca “recuperar la identidad cultural santafesina que nos pone en una vidriera nacional y que sirve de ejemplo para otras provincias. Queremos destacar a los santafesinos y a los vecinos protagonistas de nuestra historia”.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Concejo, Silvina Cian, valoró “el trabajo del barrio, de la comunidad y de las instituciones que engrandecen a María Selva”. Además, destacó que “esta era una deuda pendiente con los vecinos y con la familia Millán, que donó el espacio para realizar el mural y mantener viva la memoria de alguien que, sin haber nacido en Santa Fe, eligió esta ciudad para vivir”.
Memoria viva
El mural rinde homenaje a Mario Millán Medina y a su universo chamamecero ligado al Litoral argentino. Gracias a un trabajo colectivo, la esquina donde el músico vivió junto a su familia se transformó desde hoy en un espacio de encuentro, memoria y aprendizaje, ubicado en la intersección de República de Siria y Gorostiaga, en barrio María Selva.
El mural cuenta con una placa identificatoria con código QR que permite acceder a información ampliada sobre el artista, incluyendo reseñas biográficas, imágenes, bibliografía y audioguías, ofreciendo así una experiencia accesible e interactiva.
La intervención artística estuvo a cargo de Lucila Castillo, Alfonso Gay y Agustina Mignone, con la colaboración de estudiantes de la escuela San Eugenio de Mazenod. También participaron en su creación el taller de pintura del Centro de Jubilados y el taller de folklore de la vecinal Alberdi.
Virginia Millán Medina, hija del músico, celebró que la casa familiar mantenga “visible y viva” la memoria de su padre, a quien recordó como “un gran observador, que recorría las casas de los vecinos y transmitía alegría a través de la palabra, la sensibilidad y su forma de mirar al otro”. También rememoró que alentaba a las personas “a creer en sí mismas más allá de las circunstancias” y sostuvo que “a pesar de las adversidades de la vida, él siempre estaría rescatando a cada uno a través de su música y honrando la vida”.
Trabajo colectivo
La propuesta fue desarrollada de manera articulada junto a la Secretaría de Turismo de la Provincia, la Subsecretaría de Turismo de la ciudad de Santa Fe, las secretarías de Cultura provincial y municipal, y la Subgerencia de Innovación Comunitaria y Transformación Digital del municipio. Además, contó con el acompañamiento de instituciones, referentes culturales y actores vinculados a cada una de las postas.
Laura Mondino, subgerenta de Innovación Comunitaria y Transformación Digital de la Municipalidad de Santa Fe, definió la obra como “un acto de justicia cultural”, al considerar que Mario Millán Medina “dejó una huella profunda en la ciudad y especialmente en barrio María Selva, donde los vecinos todavía lo recuerdan”. Además, remarcó que “lo más valioso del proceso fue su construcción participativa”, ya que “el mural genera sentido de pertenencia y fortalece la transmisión de la identidad barrial”.
El circuito
“Postas Folklóricas” propone un recorrido cultural y patrimonial por distintos espacios emblemáticos de la ciudad vinculados a grandes referentes del folklore y de la identidad santafesina.
La iniciativa incluye postas dedicadas a figuras como Horacio Guaraní, Ariel Ramírez, Miguel Ángel Morelli, Mario Millán Medina y Fernando Portal, entre otros artistas fundamentales de la cultura popular. El recorrido abarca espacios cargados de historia y memoria colectiva como Alto Verde, la Estación Belgrano, el Instituto de Danzas Hugo Ifran, el Cementerio Municipal, el Fortín Tradicionalista Brigadier López, la Plaza del Folklore junto a la Basílica de Guadalupe y el tradicional Quincho de Chiquito.
Además, el proyecto incorpora homenajes especiales al ilustrador Juan Arancio y prevé sumar nuevas referencias patrimoniales vinculadas a Carlos Guastavino y Julio Migno, fortaleciendo así la puesta en valor de la identidad cultural del Litoral y la memoria artística santafesina.
Encuentro barrial
La inauguración del mural se vivió como una verdadera fiesta: vecinos se acercaron para compartir un desayuno tradicional, en compañía de música y danzas folklóricas de la mano de bailarines, cantantes y artistas de la zona.
Estuvieron presentes en la jornada la secretaria de Turismo de la provincia Marcela Aeberhard y los concejales Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla, Jorge Fernández y Violeta Quiroz, además de familiares de Mario Millán Medina, representantes de vecinales e instituciones barriales.