Patrimonio cultural santafesino

El Concejo santafesino inauguró en María Selva un mural homenaje al músico Mario Millán Medina

La propuesta forma parte del circuito turístico-cultural “Postas Folklóricas”, impulsado por la concejala Silvina Cian. A través de distintos hitos emblemáticos, busca preservar y difundir la tradición folklórica y la identidad cultural santafesina.