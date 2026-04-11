Mariano Latosinski

El pintor silencioso que "curaba" cuadros como si fueran seres vivos

En el Convento de San Francisco, el artista libró en abril de 1979 una batalla paciente contra el olvido. Con precisión y calma, se dedicó a “sanar” dos lienzos de los siglos XVI y XVII que el tiempo amenazaba con devorar. Se trata de una historia hallada en el archivo de El Litoral.