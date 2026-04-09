Pasó justo medio siglo desde la muerte de Adán Luis Pedemonte. ¿Quién fue y por qué decidimos recordarlo? Un pintor formado en la tradición académica y relacionado a las corrientes naturalistas del siglo XX.
Un "guardián del paisaje": a medio siglo de la muerte del pintor Adán Pedemonte
¿Quién fue el artista plástico que prefirió el silencio de las chacras por encima del ruido de las vanguardias europeas? Un recorrido por la obra de un creador, docente y viajero que hizo de la geografía argentina su obsesión pictórica.
En la primera mitad del siglo pasado, desarrolló una obra con centro en el paisaje y la representación del entorno rural, con un camino que tuvo lugar en salones, premios y exposiciones tanto en el país como en el exterior.
Formación y maestros
Pedemonte nació en Buenos Aires el 2 de septiembre de 1896 y falleció en la misma ciudad el 9 de abril de 1976. Se formó en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde egresó en 1917 como Profesor Nacional de Dibujo.
Fue discípulo de Fernando Fader y Cesáreo Bernaldo de Quirós. La influencia de Fader resultó significativa en la incorporación de una mirada atenta a la luz y al color, propia del impresionismo adaptado al paisaje local.
En paralelo, Quirós aportó una visión ligada a lo identitario, especialmente en la representación del mundo rural y la figura del gaucho como construcción simbólica de la nación.
En ese cruce de tradiciones, Pedemonte armó un lenguaje propio que evitó tanto la experimentación radicalizada (propia de su tiempo, como derivación de las vanguardias europeas) como el academicismo rígido.
Viajes a Europa
Como parte de su formación, Adán viajó por España, Italia, Francia e Inglaterra. Estos viajes le permitieron entrar en contacto con diversas corrientes artísticas, aunque su obra no evidencia, como señalamos antes, una adhesión directa a las vanguardias.
Según la colección Mose, su pintura se inscribe dentro de una tendencia "naturalista y descriptiva", con interés por los efectos lumínicos y una preocupación por la construcción formal influida por la tradición cézanneana.
Pintura y paisaje
El crítico José León Pagano definió a Pedemonte como un artista "figurativo realista", cuya obra se caracteriza por una "selección subjetiva y afectiva" del paisaje. Sus composiciones suelen estructurarse a partir de líneas onduladas, especialmente en el horizonte, y una pincelada que alterna entre empastes densos y zonas donde se percibe la textura de la tela.
Los temas en su producción son rurales. Chacras, quintas, paisajes de las sierras cordobesas y escenas vinculadas a la naturaleza. El color adquiere un rol expresivo, puede intensificarse en tonos cálidos en composiciones florales o atenuarse en gamas grises en naturalezas muertas.
Salones y reconocimientos
Pedemonte estuvo vinculado al circuito artístico argentino. Participó del Salón Nacional desde 1918 y formó parte de múltiples exposiciones en Rosario, Santa Fe, Córdoba, La Plata, Tandil, Mar del Plata y Pergamino.
Además de su presencia internacional en la Bienal de Venecia y en la Exposición Internacional de Viña del Mar en 1939. A lo largo de su carrera recibió importantes distinciones.
Su figura fue mencionada en distintos análisis. En un artículo publicado por El Litoral en 2010, con la firma de María Gabriela Leiva Cullen, se lo incluye en un panorama más amplio de artistas que consolidaron una línea figurativa vinculada al paisaje y a la tradición naturalista en Argentina.
Esa referencia permite ubicarlo dentro de una generación que, sin alinearse con las vanguardias más rupturistas, sostuvo una forma de representación ligada a la experiencia del territorio y a una sensibilidad construida desde la observación directa.
Una obra para releer
A 50 años de su muerte, la obra de Pedemonte invita a ser revisada desde una perspectiva contemporánea. Su pintura, anclada en el paisaje y en la exploración de la luz y la forma, ofrece una lectura posible sobre cómo se construyó, a lo largo del siglo XX, una mirada artística sobre el entorno argentino.