Arte argentino y tradición

Un "guardián del paisaje": a medio siglo de la muerte del pintor Adán Pedemonte

¿Quién fue el artista plástico que prefirió el silencio de las chacras por encima del ruido de las vanguardias europeas? Un recorrido por la obra de un creador, docente y viajero que hizo de la geografía argentina su obsesión pictórica.