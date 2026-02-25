Murió en febrero de 1935

¿Por qué la obra de Fernando Fader es un "placer sensorial"?

La recuperación de textos publicados por El Litoral, entre ellos uno firmado por Horacio Caillet-Bois, verifica la maestría del pintor francés que falleció en Córdoba. Su dominio del color y la luz en el paisaje serrano es una experiencia visual única.