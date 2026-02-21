Del Archivo de El Litoral

"Conviene sacarlas de los museos": un debate sobre las obras de arte en 1973

Una nota publicada el 21 de febrero de ese año analizaba nuevas formas de exhibir obras de arte para ampliar el acceso del público. En esa línea, el diario reprodujo una pieza de Lino Enea Spilimbergo, parte del acervo del Museo Rosa Galisteo.