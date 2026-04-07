Del Archivo de El Litoral

La muestra de jóvenes artistas que hoy es una "foto" del arte santafesino de los '60

Una exposición realizada en abril de 1962 en el Museo Provincial de Bellas Artes reunió a jóvenes artistas santafesinos que luego tendrían trayectoria. Entre ellos Fernando Espino, Beatriz Martín y Carlos La Cava.