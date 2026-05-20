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“Queremos que los vecinos sean protagonistas”, dijo Checho Basile en el 7mo. encuentro de ADN

Más de 20 instituciones del Distrito Este se sumaron a las mesas de trabajo que impulsa la presidencia del Concejo Municipal para pensar colectivamente cómo potenciar el desarrollo económico desde el territorio.

ADN ya recorrió seis de los ocho distritos en los que se divide la ciudad: Noroeste, Noreste, La Costa, Suroeste, Centro y Norte.ADN ya recorrió seis de los ocho distritos en los que se divide la ciudad: Noroeste, Noreste, La Costa, Suroeste, Centro y Norte.
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La escuela Avellaneda, situada en el Distrito Este de la ciudad de Santa Fe, fue sede del 7mo. encuentro de ADN, la propuesta que impulsa la presidencia del Concejo Municipal para pensar colectivamente cómo fortalecer el desarrollo productivo desde el territorio.

Divididos en mesas de trabajo, vecinos y concejales conversaron sobre las necesidades que tienen sus barrios, para luego focalizar la atención en encontrar ideas y propuestas que puedan poner en práctica. Estuvieron representadas más de 20 instituciones del Distrito Este y participaron los concejales Silvina Cian, Lucas Simoniello, Titi Barletta, María Luengo, Carolina Capovilla, Violeta Quiroz y Leonel Méndez.

.Divididos en mesas de trabajo, vecinos y concejales conversaron sobre las necesidades que tienen sus barrios.

“ADN nace para pensar cómo generamos movimiento económico desde el territorio. Y esa es la propuesta que traemos a cada mesa de trabajo para conversar con los vecinos, que son quienes más conocen sus propios problemas y necesidades. Porque, además, cuando vecinos, comerciantes, profesionales y clubes se escuchan, aparecen ideas mejores que nosotros, desde la política, podemos ayudar a concretar”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile.

Queda un solo distrito

ADN ya recorrió seis de los ocho distritos en los que se divide la ciudad: Noroeste, Noreste, La Costa, Suroeste, Centro y Norte. En esos 6 encuentros han participado 182 instituciones, 266 referentes de organizaciones, y surgieron 206 ideas o propuestas. “Eso nos muestra lo valioso que es escuchar a nuestros vecinos”, comentó Basile.

Cada mesa cuenta con un facilitador del Concejo, que queda en contacto con los vecinos a través de grupos de whatsapp para continuar la conversación y elegir entre todos alguno de los proyectos propuestos y trabajar para concretarlos. “Por eso vamos a volver en el segundo semestre”, dijo Basile.

.La escuela Avellaneda, situada en el Distrito Este de la ciudad de Santa Fe, fue sede del 7mo. encuentro de ADN.

“Sabemos que los barrios no son solamente territorios con problemas; también son territorios con capacidades. Por eso, buscamos que las soluciones nazcan desde la identidad de cada lugar, porque cada distrito tiene una energía productiva, cultural y social distinta. Y nos parece muy importante generar una sinergia para pasar de la lógica del reclamo a la propuesta: no queremos vecinos espectadores, queremos vecinos protagonistas”, finalizó el presidente del Concejo.

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