En la escuela Cecilia Grierson

El Concejo en el territorio: más de 50 instituciones del Norte sumaron sus voces al programa "ADN Santa Fe"

Más de 100 vecinos de la zona se acercaron a plantear sus ideas e inquietudes. “Conversamos, nos miramos cara a cara y estamos trabajando colectivamente con los vecinos, pensando propuestas que nacen de la ciudad para la ciudad”, remarcó Checho Basile.