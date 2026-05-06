Este miércoles por la tarde se llevó adelante el sexto encuentro de ADN Santa Fe, espacio de encuentro y diálogo con los vecinos y vecinas de la ciudad que lleva adelante el Concejo Municipal de Santa Fe.
El Concejo en el territorio: más de 50 instituciones del Norte sumaron sus voces al programa "ADN Santa Fe"
Más de 100 vecinos de la zona se acercaron a plantear sus ideas e inquietudes. “Conversamos, nos miramos cara a cara y estamos trabajando colectivamente con los vecinos, pensando propuestas que nacen de la ciudad para la ciudad”, remarcó Checho Basile.
En esta oportunidad la convocatoria fue para los vecinos del Distrito Norte. La Escuela de Educación Técnico Profesional y Secundaria Orientada N°508 "Cecilia Grierson", ubicada en Valentín Alsina 8901 del barrio Santa Rita, fue el punto de encuentro de referentes de medio centenar de instituciones que se acercaron para trabajar, junto a los concejales, en ideas y propuestas para la ciudad.
El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, dio inicio a la jornada agradeciendo a los vecinos “que se toman un tiempo para venir a contarnos cómo ven sus barrios y pensar juntos cómo podemos mejorarlos”. Lo acompañaron los concejales Julián Martínez, Silvina Cian, Carolina Capovilla, María Luengo, Titi Barletta, Violeta Quiroz y Nacho Laurenti.
“Ya tenemos más de 300 personas involucradas en ADN; son más de 200 instituciones representadas que han sido fortalecidas en este vínculo. Estamos proyectando con ellos, sin intermediarios, cómo podemos fortalecer el desarrollo productivo y local de cada uno de los distritos”, agregó Basile.
La dinámica de la actividad continuó en las mesas de trabajo donde los vecinos, junto a concejales y facilitadores, trabajaron sobre los temas más relevantes del barrio.
Testimonios
Analía Maidana, de la Asociación Civil Nosotras en Ronda, mencionó algunos problemas que plantearon los vecinos en las mesas de trabajo, pero también destacó que “podemos juntarnos entre las instituciones a trabajar para que los chicos tengan más oportunidades laborales y podamos apuntalar la economía del barrio”.
En tanto, la presidenta de la vecinal Bernardino Rivadavia, Verónica Benítez, valoró “que el concejo haya bajado al barrio y que podamos encontrarnos en una misma mesa con instituciones de la zona que no conocía, pero que también trabajan por los barrios del norte”.
El presidente del Concejo cerró en el mismo sentido: “Ya tenemos más de 300 personas involucradas en ADN, de más de 200 instituciones. El entramado institucional y la red social que estamos generando es muy valioso; en tiempos en que muchas veces se prioriza el individualismo o todo está mediado por la tecnología, acá estamos yendo a contramano: conversamos, nos miramos cara a cara y estamos trabajando colectivamente. Todo lo que nos dicen los vecinos, importa y mucho para el Concejo Municipal”.
La propuesta ADN Santa Fe forma parte del Plan de Presidencia 2026 y busca fortalecer el desarrollo económico de la ciudad mediante la articulación entre el Estado local y los actores del territorio.