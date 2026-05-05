La concejala Violeta Quiroz presentó un proyecto para la creación de una comisión revisora de multas en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de brindar una herramienta a los vecinos que consideren injustas las sanciones aplicadas por el municipio. La iniciativa aún no obtuvo aprobación por parte del oficialismo y continúa en estudio.
Qué implicaría la creación de la comisión revisora de infracciones en Santa Fe
La concejala Violeta Quiroz impulsa una iniciativa que propone abrir un espacio de análisis de sanciones municipales cuestionadas por vecinos, con participación de distintos actores institucionales y sociales para evaluar posibles irregularidades en su aplicación.
En diálogo con CyD Noticias, Quiroz cuestionó el funcionamiento actual del sistema de multas y planteó que, en algunos casos, se prioriza la recaudación por sobre la equidad. “No estoy en contra del sistema de multas porque es algo para proteger también a la ciudadanía, pero cuando esto se convierte en un sistema arbitrario e injusto ya estamos del lado recaudador del Municipio”, señaló.
En esa línea, sostuvo que existen situaciones en las que las sanciones no contemplan el contexto real de los hechos, lo que genera reclamos constantes de los vecinos.
Ejemplos de reclamos
La concejala mencionó distintos casos que, según indicó, motivaron la presentación del proyecto. “Una señora me dice: 'vino la Empresa Provincial de la Energía a cortar las ramas del árbol y el municipio me hizo una multa porque quedaron en la vereda de mi casa'”, relató.
También citó el caso de un automovilista sancionado por presunto exceso de velocidad: “Un taxista me dice que le llegó una multa por ir a 41 kilómetros por hora cuando el cartel dice 40, sabemos que esos dispositivos no son precisos”.
Herramienta de revisión
El proyecto propone la creación de una comisión integrada por concejales, miembros del Tribunal de Faltas, representantes del Ejecutivo, vecinales e instituciones civiles, con el objetivo de analizar casos cuestionados.
“Todo lo que se considere incorrecto tiene que evaluarlo esta comisión”, sostuvo Quiroz, quien remarcó que el objetivo es brindar mayor protección a los vecinos frente a sanciones que consideran injustas.
La concejala también vinculó la iniciativa con el cumplimiento de los servicios básicos por parte del municipio. “Si el vecino cumple, el Municipio también tiene que cumplir, porque todos pagan la TGI”, afirmó.
En ese sentido, planteó que el objetivo es equilibrar responsabilidades entre ciudadanía y Estado local, en un contexto de múltiples reclamos por el funcionamiento de servicios urbanos.
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