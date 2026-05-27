Entrevista a Sergio Basile

Cuáles son las acciones del Concejo de Santa Fe para apuntalar el trabajo y la producción local

El presidente del Cuerpo valoró el impulso al emprededurismo local y la articulación público-privada. El debate por la autonomía “será una oportunidad para definir estrategias sobre empleo y desarrollo productivo para las próximas décadas”, dijo.