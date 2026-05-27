El presidente del Concejo de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile, se muestra profundamente reflexivo ante su respuesta a cada pregunta que se le hace. Sin embargo, al momento de la devolución parece que a esa respuesta la conociera de antemano; la da de una forma clara y simple, como los políticos experimentados.
Cuáles son las acciones del Concejo de Santa Fe para apuntalar el trabajo y la producción local
El presidente del Cuerpo valoró el impulso al emprededurismo local y la articulación público-privada. El debate por la autonomía “será una oportunidad para definir estrategias sobre empleo y desarrollo productivo para las próximas décadas”, dijo.
Conoce la ciudad capital y sus “músculos” estratégicos, es decir sus potencialidades y las “ventajas comparativas” en términos de empleo, industria, construcción, actividad productiva, más todo lo que pueda dar el polo científico, tecnológico y universitario local, que es de primer nivel nacional.
Pero también está muy al tanto de las demandas de la familia santafesina tipo. “Desde el Concejo advertimos una situación de crisis social que afecta al empleo, naturalmente. Entonces, la pregunta es qué podemos aportar nosotros desde nuestro lugar de concejales para dar respuestas a las demandas de la gente”, expresa dando contexto, en diálogo con El Litoral.
Tres aristas
Como dando respuesta al interrogante que él mismo expresa, hay tres aristas que ayudan a entender cómo el Concejo apuntala el trabajo y la produción local. “En las crisis el emprendedor resurge, busca más espacios. Así, creamos la Escuela Municipal de Emprendedores, que se complementará con lo que es Santa Fe Activa”, menciona el edil.
En el mismo sentido cita el programa “Yo Resuelvo”, originado desde el Legislativo, que es una plataforma virtual que conecta la oferta -quienes ofrecen servicios laborales, como electricidad, reparaciones varias, albañilería, también de cuidados de personas, etcétera- con la demanda local y genuina.
“Distintos motores traccionan el emprendedurismo local; pero a veces es necesario analizar nuevas estrategias. Por ejemplo, buscar espacios públicos que estén en condiciones para generar nuevas ferias; o cómo consolidamos que un emprendedor no se quede en un algo ‘micro’, sino que lobre hacerse PYME”, resalta.
Y hay muchas de estas experiencias que se pueden potenciar. Exista una herramienta que es el Banco Solidario, del gobierno de la provincia, que se articula con los municipios y que apoya a los emprendedores locales.
Luego aparece la segunda arista: “Todas éstas son estrategias muy válidas, pero inevitablemente después aparece la pregunta de cómo motorizamos el empleo genuino”, expresa Basile.
ADN y mesas territoriales
“Por ejemplo, en los encuentros de ADN (donde se convocan a instituciones de la sociedad civil a encuentros de puestas en común de ideas), tratamos de identificar, más allá de la queja cotidiana, de las situaciones particulares, la orientación de desarrollo productivo”, añade.
¿Qué dice tal distrito que puede puede llevar a una política concreta de desarrollo local, comercial, o de la construcción? Esa es la idea de ADN, que apunta a generar las mesas territoriales. “¿Por qué lo hacemos? Justamente porque entendemos que hay una escasez de empleo, falta de capacitación y de formación profesional”, aduce luego.
Autonomía SF
-¿Cree que el debate que se viene en el marco de la nueva Constitución de 2025, que será el programa “Autonomía SF”, serviría para discutir que caminos seguir de cara a la formación de empleo genuino y producción”?, preguntó El Litoral a Basile.
-Sí, totalmente. Es la tercera arista. La nueva Constitución nos da la posibilidad de articularnos intermunicipalmente. Creo que esto será un gran desafío, porque no estamos ‘formateados’ para pensar cómo Santa Fe puede vincularse con Recreo, Rincón, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Monte Vera...
El desarrollo económico que puede tener Monte Vera, por ejemplo, y que puede estar vinculado con Santa Fe, no tiene relación a mi criterio con los límites geográficos, porque éstos se ‘rompieron’.
Lo atinado es trabajar, ahora sí, articuladamente entre las distintas jurisdicciones. Alguna propuesta que funciona aquí en Santa Fe se puede replicar en otra localidad y viceversa.
Si vamos a discutir autonomía, planificación urbana y territorial -etcétera-, tiene que ser con vistas a la perspectiva del empleo, del desarrollo local. Y eso también implica que la articulación público-privada sea una sinergia de trabajo, y deje de ser entendida como un compartimiento estanco.
Puerto y ciudad-hidrovía
-Vivimos en una ciudad que esuna suerte de “hidrovía” regional. Esta es una oportunidad inmejorable de cara a la generación de más flujo productivo… Y Los Polígonos, como gran área industrial. ¿Cómo ve estas ventajas?
-La ‘pata institucional’ del Concejo siempre está en estas ventajas. Hace diez años no se hablada de empresas exportadoras que hoy cada vez son más. Creo que hay una fuerte decisión del gobierno provincial de apuntalar a la exportación, que el Puerto dé ese desarrollo productivo, y que el desarrollo de la ciudad no sólo sea no solo urbano e inmobiliario.
También pienso que a este cambio de mentalidad lo van entendiendo los actores privados. Por otro lado, en Los Polígonos se ha repotenciado la energía eléctrica, algo que era solicitado desde hace 11 años por las empresas allí radicadas.
Pero además está el sector comercial, que es uno de los mayores generadores de empleo que tenemos, y que a veces choca con la lógica de: "Santa Fe es ciudad de empleados públicos". No es así, y pienso que hay que sacarnos de encima esa mirada.
“Se nos fueron ‘cerebros’”
-Santa Fe es polo científico-universitario, una ventaja inconmensurable… ¿Hay que recuperar esta diferencial en tiempos donde Nación toma distancia del valor del saber científico? Porque la ciencia genera empleo y producción...
-Totalmente. En el último tiempo se han ido los ‘cerebros’ importantísimos de nuestra ciudad. Tenemos buena sintonía y sinergia con las universidades y facultades. Pero ‘Autonomías SF’ nos va a permitir vincularnos con el ámbito académico de manera más directa.
Esto también muestra cómo pensarnos no solamente desde la lógica emprendedora, sino valorar en su justa medida a Santa Fe como ciudad del conocimiento por excelencia, y que puede vincularse con Paraná, Rosario, Córdoba… Es una potencialidad enorme. Se hizo mucho, y queda mucho por hacer. Ahí estaremos apoyando.