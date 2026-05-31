El martes 2 de junio, a las 15 horas en el Concejo Municipal (Salta 2943), se llevará a cabo el conversatorio: “Claves territoriales y demográficas para proyectar el futuro”. La actividad marcará el inicio de Autonomía SF, el proceso participativo orientado a la redacción de la futura Carta Orgánica municipal.
Comienza Autonomía SF con eje en el territorio
La primera actividad será el conversatorio: “Claves territoriales y demográficas para proyectar el futuro”, con la participación de especialistas en la temática. Se realizará el martes 2 de junio en el Concejo Municipal. La convocatoria es abierta a toda la comunidad.
El encuentro se enmarca en el eje: “Cómo planificamos y vivimos la ciudad”, que aborda temáticas vinculadas con la movilidad y el transporte, la integración de los barrios, la planificación urbana y ambiental, la gestión de riesgos, la seguridad y las políticas destinadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida. La invitación está dirigida a toda la comunidad y especialmente a quienes tengan interés en participar de este proceso.
La ciudad de Santa Fe presenta características territoriales particulares que hacen necesario pensar herramientas específicas de planificación y gestión. Entre ellas, se destacan una magnitud demográfica cercana al medio millón de habitantes —que la ubica entre los distritos más populosos del país—; su integración en un área metropolitana en la que cumple un rol central; el desarrollo de una base territorial marcada por la dispersión de la mancha urbana en un entorno fluvial; y el ejercicio de la capitalidad provincial, que convierte a la ciudad en el principal foco de resonancia de las demandas santafesinas. A ello se suma la necesidad de fortalecer instrumentos de producción de datos e indicadores que permitan una mejor toma de decisiones desde una perspectiva metropolitana.
Exposición e intercambio
El conversatorio está planteado como una instancia de intercambio de saberes e ideas entre académicos, actores políticos y público en general. Participarán Gustavo Peretti, profesor en Geografía y especialista en Problemáticas Sociales de la Geografía (FHUC-UNL), quien expondrá sobre: “Aspectos territoriales y socio demográficos claves para la Carta Orgánica Municipal”; Martín Seval, doctor en Geografía (UBA), docente de Geografía argentina y Geografía económica (FHUC-UNL), con la presentación: “El rol metropolitano de la Municipalidad de Santa Fe”; y Javier Gómez, profesor de Geografía Urbana y Sistemas de Información Geográfica II (FHUC, UNL) y coordinador del Geoportal de Problemáticas Socio territoriales de Santa Fe, quien abordará: “La producción de datos y generación de indicadores para la gestión local y metropolitana: la importancia de su institucionalización”.
También disertarán el arquitecto urbanista Miguel Rodríguez, decano de la Facultad de Arquitectura de la UNL, con la exposición: “El componente físico espacial de la ciudad y su territorio en la carta orgánica municipal”; y María Pía Giménez Puentes, directora del Observatorio de Políticas de Proximidad de la Municipalidad de Santa Fe, junto a Lucrecia D’Jorge, directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio, quienes desarrollarán el tema: “Buenas prácticas en la definición de políticas públicas: la experiencia de Santa Fe cómo vamos”.
Proceso participativo
Autonomía SF es el nombre del proceso participativo orientado a construir el camino hacia la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad, bajo el lema “La ciudad, protagonista de su futuro”.
A través de la web institucional, personas e instituciones interesadas pueden sumar aportes y propuestas ciudadanas en torno a los cinco ejes definidos: “Cómo se gobierna la ciudad”, “Cómo funciona el municipio”, “Cómo se administran los recursos”, “Cómo planificamos y vivimos la ciudad” y “Cómo nos vinculamos con la región”.
El proceso es articulado de manera conjunta por el Ejecutivo y el Concejo Municipal. La instancia final prevé el envío, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ordenanza para que el Concejo declare la necesidad de sancionar la Carta Orgánica Municipal. Para esa etapa, vecinos y vecinas elegirán el próximo año a los estatuyentes que representarán sus voces.
Cabe recordar que el pasado 15 de abril el Gobierno provincial promulgó y publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley Orgánica de Municipios, centrada en la autonomía municipal. Este proceso tiene su origen en la reforma constitucional de 2025, que redefine el funcionamiento de los gobiernos locales al consolidar su autonomía y ampliar de manera significativa sus competencias.
Además, se habilitaron distintos canales institucionales para brindar información periódica sobre las actividades y novedades vinculadas al proceso: el correo electrónico [email protected], la cuenta oficial en X x.com/autonomiaSF y el canal de YouTube @AutonomíaSF, donde se transmitirán todas las instancias del proceso participativo.