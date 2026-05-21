Con carácter consultivo, participativo y plural

Proponen una comisión para redactar el proyecto de la futura Ley de Educación

Diputados radicales aceleran el tratamiento de una ley para poner en marcha el proceso. El espacio de trabajo estaría constituido por el Poder Ejecutivo y las comisiones de Educación de las dos cámaras. El objetivo es definir el texto en diez meses de trabajo.