La creación de una comisión provincial para el debate y la elaboración de una Ley de Educación para Santa Fe con carácter consultivo, participativo y plural, fue propuesta por diputados radicales encabezados por el sancristobalense Marcelo González y podría aprobarse esta semana.
Proponen una comisión para redactar el proyecto de la futura Ley de Educación
Diputados radicales aceleran el tratamiento de una ley para poner en marcha el proceso. El espacio de trabajo estaría constituido por el Poder Ejecutivo y las comisiones de Educación de las dos cámaras. El objetivo es definir el texto en diez meses de trabajo.
El objetivo es que todas las voces participen de la discusión para poder llegar el año próximo a sancionar una ley sobre la materia, intención que se frustró en varias ocasiones en la Legislatura en la última década.
La base del futuro proyecto de educación deberá tener como base la reformada Constitución santafesina que dedica un capítulo con cinco artículos a la temática, fruto de decenas de proyectos presentados por convencionales y particulares durante el funcionamiento de la Convención.
El proyecto del diputado González señala que la comisión tendrá por objeto promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial.
Propone que el grupo de trabajo esté integrado por cinco representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes de la Comisión de Educación de ambas cámaras. En el caso de Diputados son once los integrantes donde están representados la mayoría de los espacios políticos. En Senado, son seis los integrantes con equilibrio de los espacios que integran el cuerpo.
"Estamos trabajando para que todos los espacios con representación parlamentaria estén en la comisión" le dijo González a El Litoral.
El proyecto de ley encomienda a la comisión promover la realización de foros, mesas de diálogo y encuentros participativos en cada uno de los departamentos de la provincia, asegurando representación territorial equitativa; participación de la comunidad educativa local; y registro y sistematización de los aportes.
Además le manda elaborar un informe final que contenga los aportes recogidos en las instancias departamentales así como los lineamientos y propuestas para una Ley de Educación Provincial.
El plazo de trabajo estipulado es de diez meses a partir de la constitución y el Ministerio de Educación será el encargo de aplicar la formación de la comisión.
"La provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una Ley de Educación Provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo. Si bien el sistema educativo se encuentra enmarcado en normas nacionales como la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, resulta imprescindible contar con una legislación provincial que adecue dichos lineamientos a la realidad local, fortaleciendo la autonomía jurisdiccional y promoviendo políticas públicas contextualizadas", explicó el diputado radical.
Acotó que "la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo".
El proyecto de ley pone especial énfasis en la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia. Esta estrategia busca garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean ·efectivamente escuchadas, reconociendo la diversidad de realidades educativas que conviven en el territorio santafesino.
Para González la creación de la Comisión permitirá actualizar y profundizar un debate ya iniciado en diversas instancias participativas previas, a fin de dar respuesta a la compleja realidad actual. "Se posibilitará sistematizar diagnósticos y propuestas, generando un insumo técnico y político de alta calidad que sirva de base para el trabajo legislativo posterior", destacó.
"Este proyecto busca sentar las bases para una política educativa de largo plazo, construida colectivamente, que garantice el derecho a la educación de todos los habitantes de la provincia", señaló González.
Constitución
El capítulo segundo de la nueva Constitución dedica los artículos 37 al 41 al tema educativo y pone las bases para el debate de la comisión.
Así por ejemplo, el 37 dispone que "toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.
La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.
El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.
La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho".
En el 38, la Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.
En el siguiente artículo "la Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.
La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud".
En el 40 define que "el Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales".
En el último, "la Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo".
Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad.
Presidentes
En el Senado, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación es presidida por Germán Giacomino (UCR- Constitución), secundado por Osvaldo Sosa (PJ-Vera).
En Diputados, la comisión es encabezada por la socialista Gisel Mahmud secundada por el justicialista Miguel Rabbia.