Obtuvo dictamen

Quedó listo el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para ser tratado en el Senado

La iniciativa obtuvo dictamen en un plenario de comisiones del Senado y se tratará en el recinto la semana próxima. El texto impulsado pro Federico Sturzenegger sufrió cambios que afectan desalojos, tierra y expropiaciones y contó con apoyo opositor.