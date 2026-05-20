El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ir al recinto la próxima semana.
Quedó listo el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para ser tratado en el Senado
La iniciativa obtuvo dictamen en un plenario de comisiones del Senado y se tratará en el recinto la semana próxima. El texto impulsado pro Federico Sturzenegger sufrió cambios que afectan desalojos, tierra y expropiaciones y contó con apoyo opositor.
El dictamen confirmó que el proyecto del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsor de la desregulación, obtuvo respaldo de la oposición dialoguista tras introducir cambios significativos.
El texto sufrió cambios para conseguir que el proyecto obtuviera dictamen: se eliminaron capítulos sobre el programa de regulación de tierras en villas y barrios de emergencia administrado por el Renabap y se modificaron plazos y mecanismos de desalojo.
La Jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, explicó los ajustes en el plenario y dijo que el dictamen obtuvo firmas del oficialismo y de bloques opositores. Se ampliaron plazos y se redefinieron figuras entre intrusos, usurpadores y locatarios, cambios que fueron decisivos para que el proyecto de desregulación obtuviera dictamen.
Cambios sobre tierras, expropiaciones y límites en el proyecto
El dictamen introduces modificaciones puntuales en materia de tierras y expropiaciones: se mantiene la prohibición absoluta de adquisición de tierras en zonas de frontera y se establece que otras compras por extranjeros o vinculadas con otras naciones requerirán autorización de la Nación, según el texto que obtuvo dictamen. En paralelo, se concede a las provincias la facultad de aprobar ventas a capitales extranjeros en tierras rurales, un cambio clave del dictamen frente al proyecto original.
En materia de expropiaciones, el dictamen define límites económicos y tasas: se incorporó un tope del 30% del valor del daño emergente como pago por lucro cesante y una fórmula para la tasa de interés basada en el IPC más la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento a 30 días, de acuerdo con el texto que obtuvo dictamen. Esos ajustes sobre propiedad privada y expropiaciones forman parte de los cambios que permitieron que el proyecto se aproxime al recinto.
La eliminación del capítulo que buscaba suprimir el programa de regulación de tierras del Renabap fue propuesta por la Iglesia Católica y aceptada en el plenario; esa eliminación figura entre los cambios que posibilitaron que el proyecto obtuviera dictamen. Esos cambios sobre tierras y sobre la regulación del acceso a la propiedad privada fueron decisivos en las negociaciones para dejar el proyecto Listo.
Plazos, debate político y respaldo para llevar el proyecto al recinto
Bullrich dijo que “hemos receptado una cantidad de modificaciones, tanto propuestos por expositores como por los senadores de todos los bloques”, sostuvo la conductora de la bancada libertaria, al explicar el dictamen y dejó abierta la posibilidad de sumar cambios antes del debate en el recinto, aunque el dictamen ya obtuvo firma del plenario.
El kirchnerismo duro y otros bloques pidieron más tiempo. Florencia López manifestó que “están dejando en indefensión a los senadores, están haciendo circular un dictamen con un montón de modificaciones que no hemos tenido la mínima posibilidad de consultarlo y venir con una posición formada”, dijo la senadora justicialista por La Rioja, durante la sesión que aprobó el dictamen. Carolina Moisés anticipó que su bancada presentará un dictamen de minoría si no se incorporan sus propuestas.
Con el dictamen firmado y el proyecto listo para ser tratado en el recinto la próxima semana, el oficialismo busca la convocatoria legislativa y la expectativa institucional es que el texto modificado sobre propiedad privada, desregulación y tierras llegue al recinto para su debate. Ese es el estado actual del proyecto tras obtener dictamen.