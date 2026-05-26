Modificaciones al ROU

Santa Fe abre el debate sobre el futuro y desarrollo de sus entornos ribereños

Con la participación de expertos y ciudadanos, se planea un nuevo enfoque para ordenar el crecimiento urbano, integrando las áreas ribereñas a la ciudad. “Tenemos que dejar de pensar en bordes y empezar a hablar de interfaces o espacios de transición, donde la ciudad conviva con el río", dijeron desde el municipio.