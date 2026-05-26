Mejoras estructurales

Avanza la reconstrucción del puente sobre el río Salado y de un tramo clave de la Ruta 39

La intervención integral sobre la Ruta Provincial 39, en el sector de los puentes sobre el río Salado, ya registra un avance del 20%. Los trabajos incluyen repavimentación, reconstrucción de la estructura vial, estabilización de taludes y protección de banquinas para mejorar la seguridad y la conectividad entre los departamentos San Justo y San Cristóbal.