La Ruta Provincial N° 39 atraviesa una de las intervenciones más importantes de los últimos años en el tramo comprendido entre los puentes sobre el río Salado. La obra busca recuperar un sector afectado por el desgaste natural de la infraestructura y por las consecuencias de las lluvias y crecidas registradas en la región.
Avanza la reconstrucción del puente sobre el río Salado y de un tramo clave de la Ruta 39
La intervención integral sobre la Ruta Provincial 39, en el sector de los puentes sobre el río Salado, ya registra un avance del 20%. Los trabajos incluyen repavimentación, reconstrucción de la estructura vial, estabilización de taludes y protección de banquinas para mejorar la seguridad y la conectividad entre los departamentos San Justo y San Cristóbal.
Con un avance cercano al 20%, los trabajos contemplan la reconstrucción integral de aproximadamente 1.750 metros de calzada en los accesos al puente, además de mejoras destinadas a reforzar la estabilidad estructural del corredor y optimizar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por esta vía.
La Ruta 39 constituye uno de los principales ejes de conexión del centro-norte santafesino, utilizado tanto por el tránsito particular como por el transporte de producción y servicios.
Reconstrucción desde la base para garantizar mayor durabilidad
La intervención incluye una serie de tareas técnicas orientadas a recuperar la estructura vial y aumentar su resistencia frente al paso del tiempo y las condiciones climáticas.
Los trabajos comenzaron con el retiro de defensas metálicas y la demolición de elementos deteriorados en las banquinas. Posteriormente se realizó el fresado de la calzada, el saneamiento de la base existente y la construcción de una nueva estructura compuesta por materiales estabilizados que permitirán mejorar la capacidad de soporte del camino.
La etapa final contempla la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, lo que permitirá obtener una calzada renovada, con mejores condiciones de transitabilidad y mayor vida útil.
Taludes más seguros para enfrentar eventos climáticos
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la recomposición de los taludes ubicados en los accesos al puente sobre el río Salado.
La obra prevé la conformación de pendientes más suaves que las existentes, una modificación diseñada para favorecer el escurrimiento natural del agua y reducir los procesos de erosión que históricamente afectaron al sector.
Actualmente las tareas se concentran en los trabajos de terraplenamiento, reciclado con cal e imprimación, mientras que en las próximas etapas se incorporará una base granular cementada que aportará mayor estabilidad al corredor vial.
Estas mejoras permitirán reducir riesgos asociados a lluvias intensas y crecidas, fortaleciendo la infraestructura frente a escenarios climáticos cada vez más exigentes.
Un corredor vial que continúa su proceso de modernización
La intervención sobre el puente del río Salado forma parte de un proceso más amplio de recuperación de la Ruta Provincial 39, considerada una vía estratégica para la integración territorial y el movimiento productivo de la región.
En los últimos meses ya se completaron mejoras en otros sectores del corredor, mientras que se proyectan nuevas obras en tramos cercanos para dar continuidad al plan de renovación.
El objetivo es consolidar una ruta más segura, resistente y eficiente, capaz de responder a las necesidades actuales de circulación y de acompañar el desarrollo de las localidades vinculadas por este importante corredor del norte santafesino.