La densa niebla que cubrió desde la madrugada a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a generar complicaciones en el funcionamiento de los principales aeropuertos del país.
Niebla y vuelos cancelados: complicaciones en los aeropuertos por la baja visibilidad
La intensa niebla que afectó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires provocó cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque y Ezeiza. El fenómeno también alcanzó al Litoral y podría repetirse en las próximas horas.
Este martes, v en una jornada marcada por la muy baja visibilidad y la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.
El fenómeno también impactó sobre provincias del Litoral y la región central del país, donde durante las primeras horas del día se registraron bancos de niebla y neblinas densas. En ciudades como Santa Fe, Paraná y Rosario, la visibilidad quedó reducida a pocos metros en distintos sectores urbanos y rutas de acceso.
Según reportes meteorológicos y aeroportuarios, las complicaciones comenzaron durante la madrugada y se extendieron durante gran parte de la mañana, especialmente en Buenos Aires, donde la visibilidad reducida obligó a modificar cronogramas de vuelos y aplicar protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues.
Cancelaciones, demoras y pasajeros afectados
Las terminales aéreas de Aeroparque y Ezeiza registraron cancelaciones y múltiples demoras debido a las dificultades operativas generadas por la niebla. Algunas aeronaves debieron ser desviadas hacia aeropuertos alternativos mientras se aguardaba una mejora en las condiciones de visibilidad.
Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales aéreas, debido a que las modificaciones en la programación se actualizaron de manera permanente durante la jornada.
El fenómeno meteorológico no solo afectó arribos y partidas. También complicó las operaciones de asistencia en pista y la logística aeroportuaria, especialmente en momentos de menor visibilidad horizontal. Fuentes aeronáuticas señalaron que este tipo de situaciones obliga a extremar medidas de seguridad y puede generar un efecto dominó en toda la programación aérea del día.
La niebla seguirá presente en la región
El evento meteorológico se produjo bajo un escenario de elevada humedad, escaso viento y estabilidad atmosférica, condiciones favorables para la formación de nieblas persistentes. Según especialistas, la combinación entre aire frío, humedad acumulada y poco movimiento de aire favoreció la reducción extrema de visibilidad en amplios sectores del centro y este del país.
El sitio especializado Meteored había advertido sobre la posibilidad de densos bancos de niebla durante el martes y miércoles, especialmente sobre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias del Litoral. El informe señalaba además que las condiciones podían generar interrupciones en vuelos y dificultades en rutas y autopistas.
En la ciudad de Santa Fe, la jornada también comenzó con niebla intensa y humedad del 100%, mientras que la visibilidad llegó a reducirse a apenas 100 metros en algunos momentos de la mañana. Aunque hacia la tarde las condiciones mejoraron de forma gradual, el fenómeno volvió a poner en alerta a conductores y organismos de seguridad vial.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la estabilidad continúe durante los próximos días, por lo que no se descarta que vuelvan a formarse bancos de niebla y neblinas en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.
Los especialistas recomiendan circular con extrema precaución en rutas y autopistas, mantener luces bajas encendidas y aumentar la distancia entre vehículos.
Mientras tanto, en los aeropuertos metropolitanos se esperaba una normalización progresiva de las operaciones hacia el mediodía, aunque las consecuencias de las cancelaciones y demoras podrían extenderse durante el resto de la jornada debido a la reprogramación de vuelos y reorganización operativa de las compañías aéreas.