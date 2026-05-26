Fenómeno climático

Niebla y vuelos cancelados: complicaciones en los aeropuertos por la baja visibilidad

La intensa niebla que afectó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires provocó cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque y Ezeiza. El fenómeno también alcanzó al Litoral y podría repetirse en las próximas horas.