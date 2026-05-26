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Niebla y vuelos cancelados: complicaciones en los aeropuertos por la baja visibilidad

La intensa niebla que afectó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires provocó cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque y Ezeiza. El fenómeno también alcanzó al Litoral y podría repetirse en las próximas horas.

Vuelos cancelados, demoras y desvíos afectaron las operaciones en distintos aeropuertosVuelos cancelados, demoras y desvíos afectaron las operaciones en distintos aeropuertos
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La densa niebla que cubrió desde la madrugada a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a generar complicaciones en el funcionamiento de los principales aeropuertos del país.

Este martes, v en una jornada marcada por la muy baja visibilidad y la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

El fenómeno también impactó sobre provincias del Litoral y la región central del país, donde durante las primeras horas del día se registraron bancos de niebla y neblinas densas. En ciudades como Santa Fe, Paraná y Rosario, la visibilidad quedó reducida a pocos metros en distintos sectores urbanos y rutas de acceso.

Según reportes meteorológicos y aeroportuarios, las complicaciones comenzaron durante la madrugada y se extendieron durante gran parte de la mañana, especialmente en Buenos Aires, donde la visibilidad reducida obligó a modificar cronogramas de vuelos y aplicar protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues.

También complicó las operaciones de asistencia en pista y la logística aeroportuariaTambién complicó las operaciones de asistencia en pista y la logística aeroportuaria

Cancelaciones, demoras y pasajeros afectados

Las terminales aéreas de Aeroparque y Ezeiza registraron cancelaciones y múltiples demoras debido a las dificultades operativas generadas por la niebla. Algunas aeronaves debieron ser desviadas hacia aeropuertos alternativos mientras se aguardaba una mejora en las condiciones de visibilidad.

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales aéreas, debido a que las modificaciones en la programación se actualizaron de manera permanente durante la jornada.

El fenómeno meteorológico no solo afectó arribos y partidas. También complicó las operaciones de asistencia en pista y la logística aeroportuaria, especialmente en momentos de menor visibilidad horizontal. Fuentes aeronáuticas señalaron que este tipo de situaciones obliga a extremar medidas de seguridad y puede generar un efecto dominó en toda la programación aérea del día.

El fenómeno también impactó sobre provincias del Litoral y la región central del país.El fenómeno también impactó sobre provincias del Litoral y la región central del país.

La niebla seguirá presente en la región

El evento meteorológico se produjo bajo un escenario de elevada humedad, escaso viento y estabilidad atmosférica, condiciones favorables para la formación de nieblas persistentes. Según especialistas, la combinación entre aire frío, humedad acumulada y poco movimiento de aire favoreció la reducción extrema de visibilidad en amplios sectores del centro y este del país.

El sitio especializado Meteored había advertido sobre la posibilidad de densos bancos de niebla durante el martes y miércoles, especialmente sobre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias del Litoral. El informe señalaba además que las condiciones podían generar interrupciones en vuelos y dificultades en rutas y autopistas.

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En la ciudad de Santa Fe, la jornada también comenzó con niebla intensa y humedad del 100%, mientras que la visibilidad llegó a reducirse a apenas 100 metros en algunos momentos de la mañana. Aunque hacia la tarde las condiciones mejoraron de forma gradual, el fenómeno volvió a poner en alerta a conductores y organismos de seguridad vial.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la estabilidad continúe durante los próximos días, por lo que no se descarta que vuelvan a formarse bancos de niebla y neblinas en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

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Los especialistas recomiendan circular con extrema precaución en rutas y autopistas, mantener luces bajas encendidas y aumentar la distancia entre vehículos.

Mientras tanto, en los aeropuertos metropolitanos se esperaba una normalización progresiva de las operaciones hacia el mediodía, aunque las consecuencias de las cancelaciones y demoras podrían extenderse durante el resto de la jornada debido a la reprogramación de vuelos y reorganización operativa de las compañías aéreas.

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