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En Vivo Martes 26 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa. Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:59 / Mar. 26.05.2026

Circular con precaución

Los accesos a la ciudad presentan gran presencia de neblina. Aproximadamente 200 metros de vibilidad

07:59 / Mar. 26.05.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido.

Sinietro vial en el KM 75, altura de Barrancas - Sentido a Santa Fe. Siniestro vial con obstrucción de calzada.

En el KM 75, altura de Barrancas - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por trabajos en siniestro vial.

06:49 / Mar. 26.05.2026

Bancos de niebla

Las rutas de las regiones Norte, Centro y Sur se presentan con intensos bancos de niebla que reducen notablemente la visibilidad. De ser posible, se sugiere evitar circular por rutas y autopistas hasta la mejora de las condiciones meteorológicas, o bien, extremar precauciones al transitar.

06:36 / Mar. 26.05.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

Francia entre Mendoza y Salta ( 8.30 - 12.00 hs) Obras de ASSA.

06:36 / Mar. 26.05.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Acceso a costanera Oeste entre Puente Colgante y faro te (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Corrientes entre Pasaje Denis y San Juan (8.30 - 11.00 hs.) Obras de Assa

San Lorenzo entre Lisandro de la Torre y Salta (08.30 - 11.00 hs) Obras de Assa

06:34 / Mar. 26.05.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

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