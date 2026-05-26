Un pequeño misterio captó la atención de los santafesinos que habitúan en hora comercial la zona del Puerto de la capital provincial, sector donde recientemente se ha extendido el estacionamiento.
¿Qué pasó con las dársenas de estacionamiento despintadas en el Puerto de Santa Fe?
El sistema renovado llegó a dicho sector de la capital santafesina el 4 de mayo, pero sufrió modificaciones. Así quedaron los espacios afectados.
Precisamente unas dársenas del nuevo SEOM de la ciudad de Santa Fe eran las protagonistas de la inquietud: seis de ellas aparecieron deliberadamente despintadas.
En el primer pasaje por la calle Fryda Schultz de Mantovani, en los primeros metros hacia el este tras cruzarse con calle Elizabeth Guillamón de Agnellini, mostraban que los números de las dársenas, uno de los novedosos elementos del sistema, se encontraban retirados.
Los restos del material inicialmente colocado para su implementación desde el 4 de mayo pasado se podían observar sobre el pavimento que luego es ocupado por los correspondientes vehículos. La prolijidad de la tarea daba a entender que no se trataba de un simple hecho vandálico o un desgaste “natural” del material, hecho aún no replicado en otras zonas de la ciudad.
¿Qué sucedió?
Tras la consulta de El Litoral a comerciantes de la zona sobre posibles hechos de vandalismo registrados o por la observación de alguna intervención ajena al personal municipal, estos respondieron por la negativa ante ambas preguntas.
La respuesta concreta llegó de parte de la Municipalidad, desde la cual indicaron que el área de Movilidad, encargada específicamente de la demarcación de estas dársenas, había intervenido oficialmente en ellas ya que “ahí no iban”.
Las tareas concretas las realizó el Ente Administrador Puerto de Santa Fe, elemento anecdótico ante la noticia más relevante de que estos lugares de estacionamiento han vuelto a su condición previa al 4 de mayo.
¿Qué decía el plano de demarcación?
El nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) en la ciudad de Santa Fe contempla aproximadamente 5.200 dársenas, con unas 430 ubicadas en la zona del Puerto.
La calle afectada por el incidente en cuestión se encuentra dentro de la denominada Zona 3 de la Demarcación de dársenas en el Puerto, según el documento oficial de SEOM publicado por la Municipalidad.
Las tareas que se llevaron a cabo el viernes 24 de abril incluían hasta la mitad de la primera cuadra de Fryda Schultz de Mantovani tras cruzar Elizabeth Guillamón de Agnellini, que habría contemplado las dársenas despintadas.