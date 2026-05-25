Con motivo del feriado nacional del día lunes 25, donde se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Municipalidad comunicó los horarios de los servicios de recolección de residuos, SEOM, y Cementerio, entre otros.
Cómo funcionarán los servicios municipales de Santa Fe este lunes feriado
La Municipalidad informó cómo funcionarán los distintos servicios en la ciudad durante esta jornada en la que se celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.
Cabe destacar que no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951), ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el martes 26.
No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.
Recolección de residuos
Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe, prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad durante el día lunes próximo, en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Vale recordar, que el lunes corresponde sacar los residuos secos.
En tanto, los Eco Puntos y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.
Colectivos y bicis publicas
En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21:00.
Cementerio
En la necrópolis local el horario de visitas será de 7:15 a 12:00 y de 15:00 a 18:30. Mientras que las inhumaciones serán de 7:15 a 11:30.
IMUSA
Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) permanecerán cerradas.
Tribunal de Faltas
Atenderá en sus oficinas ubicadas en San Luis 3078 de 8 a 16. Mientras que el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.
Mercado Norte
El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el lunes 25 de 10 a 17 en el marco del evento Sabores de Nuestra Historia. Luego, retomará su actividad normal el martes 26 en el horario de 9:00 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.
Centros de informes turísticos
En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, funcionarán con el siguiente cronograma de horarios.
-Terminal de Ómnibus: (Belgrano 2910), de 11 a 18.
-Dique 1 Shopping Puerto Santa Fe, de 15 a 19.
-Casco sur: No brindará atención al público.