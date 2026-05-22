La inauguración del Jardín Municipal N° 18 está cerca de concretarse. Si bien el avance de obra es de un 11%, no hay que levantar a nuevo un inmueble, sino ponerlo en buen estado, con las correspondientes conexiones de servicios y adaptaciones edilicias en salitas, oficinas, sanitarios -etcétera- para que luego pueda abrir sus puertas.
En Santa Fe, el esperado "Jardín 18" se inauguraría en unos cuatro meses y recibirá a 50 niños y niñas
El municipio local ejecuta la puesta en valor del inmueble ubicado en Av. Mosconi 2150, cedido en comodato por Conin: allí funcionará el nuevo Jardín Municipal. Abarcará parte de los barrios Santa Rosa de Lima y Alfonso, entre otros.
Es que esa locación, en Av. Mosconi 21500, muy cercana al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, fue cedida por convenio de comodato por la Fundación Hoy por Mañana - Conin Santa Fe. a la Municipalidad de Santa Fe, para allí funcione el nuevo establecimiento de educación municipal del nivel inicial en la ciudad capital.
La obra es financiada a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). El inmueble se encuentra al oeste, entre los barrios Santa Rosa de Lima, Alfonso, Gral. Mosconi y Roque Sáenz Peña, y el jardín funcionará durante el turno mañana, para que la fundación Conin utilice las instalaciones por la tarde.
“Estimamos, por los plazos de obra, que el jardín N° 18 estará en condiciones de ser inaugurado a finales de septiembre próximo”, le dijo a El Litoral la secretaria de Educación municipal, Alicia Barletta. Según la funcionaria podrá recibir a unos 50 niños y niñas desde los 45 días hasta las salitas de uno, dos y tres años.
Cómo es el inmueble
Será un edificio de doble uso, ya que tendrá un ingreso independiente para Conin, y otro para el Jardín Municipal. Tendrá tres salas destinadas a niños -como se dijo de unos, dos y tres años-, con sanitarios propios, espacios de cambiado y cocina. Todo estará vinculado con un patio central.
Asimismo, habrá espacios comunes como una sala alfabetizadora, dependencias para personal docente y directivo y depósitos. “Se instalarán aires acondicionados, termotanques y un sistema de alarma perimetral. También se construirán veredas y se colocarán vallas de seguridad en los accesos”, aseguraron fuentes municipales.
Las intervenciones edilicias comenzaron el 1° abril de este año: “El inmueble estaba en buen estado edilicio, y todo lo que se había ejecutado con anterioridad bien, de hecho. Eso facilitó que todas las tareas se llevaran en tiempo y forma. La obra se encuentra en un 11 % de avance”, agregó luego la secretaria.
Qué se hizo, qué sigue
Lo primero que se hizo fue ejecutar las instalaciones previas, como las conexiones de los servicios básicos -energía eléctrica, agua, gas natural-. “Además, ya están colocadas las rejas en el frente, y se colocaron las aberturas”, añadió Barletta.
Ahora, lo que están haciendo los obreros es la ejecución de cimientos, mampostería y revoques, además de la colocación de las aberturas y una parte de herrería. No se detectaron filtraciones en los techos y cubiertas del inmueble, ya que, como se dijo, estaba en buenas condiciones.
“Después habrá que continuar con todo lo que es la parte de sanitarios. En los jardines tenemos dentro de cada sala un sector donde se lavan las frutas para los niños, por ejemplo, y también falta eso; resta la instalación de sanitarios, griferías y apliques, entre otros”, apuntó la secretaria.
Lo mejor es que no hay que levantar un edificio desde cero, sino poner en valor, readecuar y adaptar un inmueble que ya estaba en buen estado edilicio: “Lo que sigue, entonces, son algunas instalaciones y terminaciones”, aportó Barletta.
Plan de alfabetización
Cabe recordar que el Concejo de Santa Fe, a solicitud del Ejecutivo, aprobó a mediados de 2025 y por ordenanza el plan de alfabetización inicial dentro de lo que es el sistema de educación inicial de los jardines municipales a cargo del municipio.
Entre los objetivos, se mencionan “promover decisiones educativo-pedagógicas en los Jardines que acompañen el proceso de alfabetización inicial de las infancias; impulsar el acercamiento a la lengua oral y escrita en las niñas y niños que asisten a los jardines”.
También, desarrollar estrategias tendientes a “detectar y fortalecer el nivel de alfabetización de las familias de las niñas y niños de los Jardines Municipales; relevar y establecer estrategias para acompañar la terminalidad educativa de los adultos a cargo de las niñas y niños que asisten a los Jardines”.
-¿Cómo marcha el plan de alfabetización y qué recepción ha tenido entre los y las docentes?, consultó El Litoral a Alicia Barletta.
-Primero, lo que hicimos en términos de equipamiento fue crear estas salas alfabetizadoras. Allí están todos los libros para pequeños y demás materiales a disposición: la intención es acercar a la lectura y al libro desde la edad más temprana posible.
Sabemos que no se puede enseñar a leer y escribir a un niño de 2 años, por caso; pero hay libros con sonidos, con texturas, etcétera. Y esto ayuda a generar un vínculo con ese objeto que es el libro. Esto comenzó con la actual gestión, pero en el transcurso del tiempo se fue incorporando a los proyectos que cada una de las docentes arma en su planificación anual.
También participamos en la Feria Nacional de la Lectura; en la Feria del Libro se presentan los cuentos que los niños escriben junto a sus familias y los dibujos que realizan al respecto de esas historias; y también los picnics literarios, junto con las familias. Son instancias de mucha interacción.
Por otro lado, las familias siempre están presentes. Una vez por mes, se las invita a hacer actividades pedagógicas y lúdicas dentro de los jardines con los alumnos. El vínculo con los grupos familiares es muy estrecho siempre, porque hablamos de niñas y niños muy pequeños. Esto fortalece el proceso educativo e integrador- cerró Barletta.