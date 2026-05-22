Avances de obra

En Santa Fe, el esperado "Jardín 18" se inauguraría en unos cuatro meses y recibirá a 50 niños y niñas

El municipio local ejecuta la puesta en valor del inmueble ubicado en Av. Mosconi 2150, cedido en comodato por Conin: allí funcionará el nuevo Jardín Municipal. Abarcará parte de los barrios Santa Rosa de Lima y Alfonso, entre otros.