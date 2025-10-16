Santa Fe tendrá un nuevo Jardín Municipal para Santa Rosa de Lima y Alfonso
El Concejo aprobó una resolución que autoriza a firmar un convenio con la Fundación Hoy por Mañana – CONIN Santa Fe, para poner construir un nuevo edificio en el oeste de la ciudad. El objetivo es llegar con políticas educativas a unos 270 niños de los 45 días a los 3 años. Será el número 18.
El Concejo Municipal aprobó una resolución que autoriza a la Municipalidad a firmar un convenio con la Fundación Hoy por Mañana – CONIN Santa Fe, que permite avanzar en la creación del Jardín Municipal número 18, en la zona oeste de la ciudad. Esta iniciativa, impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti, es un gran avance para ampliar el sistema municipal de educación inicial y garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida. El último Jardín Municipal se inauguró en el 2019.
“Es el jardín número 18 que empieza a concretarse dentro del sistema de jardines municipales. Queremos llegar a todos los barrios con educación, porque estamos convencidos de que es el camino para seguir progresando hacia la ciudad que queremos ", señaló con emoción el intendente Juan Pablo Poletti.
Antes de finalizar agradeció y felicitó por las gestiones realizadas a la secretaria de Educación, Alicia Barletta, quien se puso como meta seguir desarrollando y expandiendo los jardines municipales. “Esto fue mucha gestión y mucho diálogo con la Fundación CONIN. También agradezco a Mercedes Depetris, la Presidenta de la Fundación por el trabajo mutuo para estar juntos cada vez más cerca de concretar un nuevo jardín en el oeste de la ciudad”, subrayó Poletti.
Un gran avance
Se prevé que el futuro establecimiento educativo funcione en el inmueble ubicado sobre Av. Mosconi 2150, en un espacio de la Fundación Hoy por Mañana-CONIN Santa Fe, donde la Municipalidad prevé realizar obras de infraestructura y adecuación para garantizar su correcto funcionamiento. El nuevo jardín alcanzará a familias de los barrios Santa Rosa de Lima, Alfonso y sectores aledaños, fortaleciendo la presencia del Estado en áreas con alta demanda educativa.
Por su parte, la secretaria de Educación, Alicia Barletta señaló: “Es un primer paso fundamental el que estamos dando hoy con la posibilidad de avanzar en la creación de un nuevo jardín. Los jardines municipales son una política de estado en la ciudad de Santa Fe y cumplen un rol clave en los primeros años de crecimiento de los niños promoviendo: aprendizaje, desarrollo integral y acompañamiento a las familias en los barrios vulnerables de la ciudad”.
Convenio institucional y puesta en marcha
La resolución habilita a la Municipalidad a suscribir un convenio marco de colaboración con la fundación, mediante el cual se establecerán responsabilidades y condiciones para la creación del “Jardín Municipal Barrio Alfonso”. Entre los principales puntos del acuerdo se destacan:
• El inmueble será cedido para uso educativo por un plazo mínimo de 15 años.
• La Municipalidad ejecutará obras de adecuación edilicia, equipamiento y puesta en valor.
• La Fundación facilitará el uso de las instalaciones y coordinará acciones comunitarias y educativas.
• Se garantizará seguridad jurídica y previsibilidad en el uso del inmueble.
• El acuerdo contempla mantenimiento, responsabilidades, régimen de mejoras y contratación de personal.
Educación inicial como política pública
Este proyecto se enmarca en el fortalecimiento del sistema municipal de educación inicial, una política pública que impulsa el intendente Juan Pablo Poletti priorizando el cuidado y desarrollo integral de la primera infancia. El nuevo jardín se sumará a la red de establecimientos municipales que brindan educación gratuita, acompañamiento pedagógico y contención social para niños y niñas desde los 45 días hasta los 4 años.
Con la aprobación del Concejo, el municipio está en condiciones de avanzar en la firma del convenio con la Fundación Hoy por Mañana – CONIN Santa Fe, de iniciar las obras, realizar la planificación operativa del nuevo jardín y asignar los recursos humanos y equipamiento educativo.
