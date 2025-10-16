La Municipalidad avanza con el proyecto

Santa Fe tendrá un nuevo Jardín Municipal para Santa Rosa de Lima y Alfonso

El Concejo aprobó una resolución que autoriza a firmar un convenio con la Fundación Hoy por Mañana – CONIN Santa Fe, para poner construir un nuevo edificio en el oeste de la ciudad. El objetivo es llegar con políticas educativas a unos 270 niños de los 45 días a los 3 años. Será el número 18.