El Concejo otorgó la Distinción Marta Samatan a la trayectoria educativa

La docente Noelia Carrizo, de la escuela N° 3.186 “Alberto Monti”, se llevó el reconocimiento por su proyecto Acción Amparo. También se entregaron menciones post mortem a Norma Pesce, del Instituto N° 12 “Gastón Gori” y a Mariana Ambort, del Jardín N° 26 “San Luis Gonzaga”. La iniciativa fue impulsada por las concejalas Laura Mondino y Silvina Cian, en el marco del Día del Maestro y la Maestra.
Este martes se llevó a cabo el acto de entrega de la Distinción Marta Samatan a la trayectoria docente, que otorga el Concejo Municipal por iniciativa de las concejalas Laura Mondino y Silvina Cian.
El acto fue presidido por la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina, y contó con la presencia del ministro de Educación, José Goity; la secretaria general de Educación, María Martín; la secretaria de Educación Municipal, Alicia Barletta y representantes de distintas instituciones educativas.
En esta cuarta edición, se otorgó la distinción a la docente Noelia Carrizo, propuesta por la comunidad de la escuela Nº 3.186 “Alberto Monti”, por la creación y coordinación del proyecto Acción Amparo, iniciativa única en el país que permitió que los estudiantes midieran la huella de carbono de sus actividades y diseñaran acciones concretas para reducirla.
También se otorgaron dos menciones (post mortem) a Norma Pesce, quien desarrolló su labor en el Instituto Superior Nº 12 “Gastón Gori”, por su rigurosidad académica y su profundo compromiso humano; y a Mariana Ambort, propuesta por el Jardín de Infantes Nº 26 “San Luis Gonzaga” por su firme compromiso con la formación integral de los pequeños alumnos y alumnas.
El jurado estuvo integrado por los concejales Laura Mondino, Silvina Cian, Pablo Mainer, Jorge Fernández; la directora de la Región IV del Ministerio de Educación de la provincia, Viviana Vergara; el subsecretario de Educación de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Cámara; la directora del Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral, Stella Scarciófolo; la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe, Milagros Vigil; la secretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, Irene Steinmann y el coordinador del área Gremial Docente de Asoem, Luciano Astorino.
Además de los tres reconocimientos, recibieron distinciones: Elio Calamante, propuesto por el Nucleamiento de Supervisores Jubilados de escuelas de la provincia de Santa Fe; Jorge Saccone, del Centro Educativo Jerárquicos; Agustina Don, del Colegio La Salle Jobson (nivel inicial); Luis Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF; Carolina Merlau, de la Escuela N° 533 “Victoriano Montes”; Mónica Solís, de la Escuela N° 4 “Sargento Cabral”; Silvina Del Pazo, de la Escuela N° 261 “José Hernández”; María Cristina Candioti y Marta Giuggia de Stratta, de la Asociación Femenina de Profesionales “Dra. Sara Faisal” y Carmen Barrionuevo, de la Escuela N° 1.244 “Dr. Oscar Abdala”.
La presidenta del Concejo, Adriana Molina, recordó que “el Concejo es la casa de todos, y en el día de hoy es un honor abrir nuestras puertas para reconocer a aquellos maestros y maestras que se destacan por su trayectoria y por dejar huellas, no sólo en sus alumnos, sino en sus familias y colegas, porque muchos de los distinguidos de hoy fueron postulados por sus compañeros”.
A su turno, el ministro de Educación, José Goity, agradeció la posibilidad de participar en este acto y manifestó “gratitud y reconocimiento, no sólo como ministro de educación, que es un cargo que me toca ocupar circunstancialmente, sino como alguien que ha abrazado la educación toda su vida y que ha hecho de la educación una forma de vida”.
El funcionario recalcó que “no puede haber aprendizaje si no hay un maestro o una maestra; podemos prescindir de las instituciones pero no del maestro. Ser maestro tiene que ver con algo que trasciende”.
Por su parte, la concejala Laura Mondino sostuvo: “Este reconocimiento es especial porque lo impulsan las propias comunidades educativas. Son los colegas, los estudiantes actuales y los egresados quienes postulan a aquellos docentes que consideran referentes porque valoran el impacto positivo que han tenido en sus vidas. Creemos que es muy importante que la ciudad visibilice y valore la riqueza de las experiencias pedagógicas que se desarrollan en sus instituciones educativas”.
Finalmente, la concejala Silvina Cian indicó: “Reconocer a las y los docentes de Santa Fe es también reafirmar nuestro compromiso con la escuela como pilar de igualdad y de democracia. Cada trayectoria educativa representa esfuerzo, vocación y la certeza de que educar es la herramienta más poderosa para ampliar derechos y generar oportunidades”.
Al recibir su distinción, Carrizo agradeció al jurado y a los compañeros que la postularon. “Este premio tiene que ver con una manera de encarar la enseñanza y el aprendizaje de la educación ambiental”, afirmó.
Luego contó que la propuesta “Acción Amparo” lleva varios años y “es un impulso que trabaja la cuestión ambiental a partir de la mirada de los estudiantes, de soluciones innovadoras que ellos mismos proponen y a partir de un concepto de justicia climática”.
Por último, la docente habló del compromiso de sus alumnos con la comunidad: “Creo que hoy se distinguió una nueva mirada pedagógica que tiene que ver con estar abiertos a la creatividad y a las propuestas de los estudiantes valorando el capital que tienen y eso es esperanzador de cara al futuro”.
