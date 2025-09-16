Cuarta edición

El Concejo otorgó la Distinción Marta Samatan a la trayectoria educativa

La docente Noelia Carrizo, de la escuela N° 3.186 “Alberto Monti”, se llevó el reconocimiento por su proyecto Acción Amparo. También se entregaron menciones post mortem a Norma Pesce, del Instituto N° 12 “Gastón Gori” y a Mariana Ambort, del Jardín N° 26 “San Luis Gonzaga”. La iniciativa fue impulsada por las concejalas Laura Mondino y Silvina Cian, en el marco del Día del Maestro y la Maestra.