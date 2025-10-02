Ciudad de Santa Fe

Poletti envió al Concejo el proyecto para crear un nuevo Jardín Municipal

La Municipalidad impulsa la creación del Jardín número 18 en conjunto con la Fundación Hoy por Mañana CONIN, con el fin de llegar con estas políticas públicas a los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima. La institución educativa se ubicará en avenida Mosconi 2150.