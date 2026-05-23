A través del decreto 00050/2026, publicado este viernes 22 de mayo en el Boletín Electrónico Municipal, el gobierno local aprobó la reglamentación del régimen de franquicias aplicable al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), en la ciudad capital, de acuerdo a la ordenanza N° 13.045 de 2025.
Regularon las franquicias del SEOM en Santa Fe: cuántas horas "gratis" tendrán los frentistas
Fue por decreto municipal. Es un beneficio sobre el derecho de ocupación de la vía pública dentro del área medida. Quienes lo tienen en la actualidad deberán adecuarse al nuevo régimen antes del 30 de junio. Quiénes son todos los beneficiarios.
Se determinó que las franquicias serán gestionadas y controladas mediante la aplicación del SEOM, y se verificará su uso en tiempo real. “El incumplimiento de los requisitos o condiciones dará lugar a la suspensión o revocación automática del beneficio”.
El texto lleva la firma del intendente Juan Pablo Poletti y del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo.
Un elemento muy importante que consta en el decreto municipal es que todos los beneficiarios actuales de franquicias en Santa Fe capital “deberán adecuarse al régimen antes del 30 de junio de 2026”. Es decir, queda poco más de un mes para requerir esta prerrogativa administrativa.
Empadronamiento
En primer lugar, se establecen todas las disposiciones generales del régimen, que serán aplicables a todas las franquicias que otorguen beneficios sobre el derecho de ocupación de la vía pública dentro del área activa del SEOM.
El otorgamiento, renovación y mantenimiento de cualquier franquicia requerirá el previo empadronamiento del solicitante a través de los medios digitales que disponga la secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, en su carácter de autoridad de aplicación del sistema medido.
Dicha secretaría “podrá requerir la presentación de documentación respaldatoria, así como verificar la información mediante cruces con bases de datos públicas o privadas”, agrega luego.
Con relación a las incompatibilidades, no se otorgará más de una franquicia activa sobre un mismo dominio vehicular, ni se acumularán beneficios que impliquen superposición de exenciones.
Cada franquicia dentro del área activa del nuevo SEOM tendrá “carácter personal, precario, revocable e intransferible”, todo lo cual no genera derecho adquirido alguno. A su vez, será “condición indispensable” para acceder al beneficio registrar el alta del vehículo en la aplicación oficial del SEOM. Las franquicias tendrán vigencia anual.
Ahora sí, frentistas
La pregunta es cuántas horas de “gracia” tendrán los frentistas que viven frente a una cuadra con dársenas medidas, y que tienen coches. El Decreto N° 00050 establece que podrán acceder a la franquicia los titulares de vehículos automotores que acrediten residencia efectiva en inmuebles ubicados dentro del área activa del SEOM.
Éstos deberán presentar los siguientes requisitos: DNI con domicilio en el área activa del SEOM; el título del automotor o cédula de identificación vigente; la radicación del vehículo en la ciudad de Santa Fe, con la constancia de inscripción y/o credencial de pago del Impuesto a la Patente Automotor (https://www.santafe.gov.ar/e-pt-boletas/).
En caso de inconsistencias en el domicilio consignado en la documentación acompañada, se deberá presentar boleta de un servicio (gas, energía eléctrica, agua) a su nombre, que permita acreditar la residencia efectiva dentro del área activa del SEOM.
La franquicia para los frentistas se otorgará a un único vehículo por unidad habitacional y permitirá el estacionamiento sin cargo por hasta tres horas diarias, en las dársenas asignadas conforme el domicilio declarado.
Por otro lado, no podrán acceder a la franquicia “quienes registren domicilio exclusivamente comercial dentro del área SEOM, salvo que acrediten residencia efectiva en el mismo”, dice el acto administrativo municipal.
Otras franquicias
El municipio local habilita la gestión de franquicias para las personas titulares de vehículos automotores que acrediten poseer alguna discapacidad, así como quienes se encuentren a cargo o realicen el traslado habitual de una persona discapacitada.
En estos casos, el solicitante deberá acreditar ante la autoridad de aplicación el Certificado Único de Discapacidad (CUD) propio o de la persona con discapacidad a su cargo.
También, el título del automotor o cédula de identificación vigente, a nombre suyo o de la persona con discapacidad a su cargo, y, la documentación que acredite el vínculo o la representación invocada con la persona con discapacidad (cuando corresponda).
Para las personas con discapacidad que obtengan este beneficio, éste se permitirá a un único vehículo por solicitante y permitirá el estacionamiento sin cargo por hasta cuatro horas diarias en cualquiera de las dársenas comprendidas dentro del área activa del SEOM.
El tercer grupo que puede acceder al régimen de franquicias son los trabajadores de prensa “que realicen tareas de cobertura periodística en la vía pública”. Con relación a los requisitos, cada solicitante deberá contar con el aval expedido por la entidad gremial que lo acredite como trabajador de prensa.
A su vez, deberá acompañar la certificación del medio periodístico para el cual presta servicios, de la que surja la realización habitual de tareas de cobertura periodística en la vía pública; y presentar título del automotor o cédula de identificación vigente del vehículo afectado a dichas tareas (nombre del solicitante o del medio para el que trabaja).
La franquicia para los trabajadores de prensa permitirá el estacionamiento sin cargo por hasta una hora por cada cobertura periodística registrada. “Vencido dicho plazo, el usuario deberá abonar la tarifa correspondiente conforme al régimen general del SEOM”, agrega el decreto municipal.
Sin embargo, este tipo de beneficiario “podrá acumular hasta un máximo de cuatro horas diarias sin cargo, siempre que se trate de coberturas periodísticas diferentes y exista rotación vehicular entre dársenas”.
Médicos
El último y cuarto grupo que puede requerir ser beneficiario de una franquicia de estacionamiento medido es el comprendido por aquellos profesionales médicos “ que realicen tareas de atención de emergencias o urgencias a domicilio”.
Para obtener este beneficio, cada médico solicitante deberá presentar una certificación de la empresa privada de atención de emergencias/urgencias médicas a domicilio para la que trabaja; y el título del automotor o cédula de identificación vigente del vehículo asociado a sus tareas, a nombre suyo o de la empresa.
“La franquicia permitirá el estacionamiento sin cargo por hasta una hora por cada atención de urgencia emergencia médica registrada”. Vencido ese plazo, correrá la tarifa general del nuevo SEOM.
Antecedentes
La normativa que definió los alcances del nuevo SEOM -con la posterior licitación, pliegos licitatorios mediante y adjudicación correspondiente- fue aprobada por el Concejo a fines de 2024. El sistema medido comenzó a estar operativo desde el lunes 6 de abril. Antes, los usuarios comenzaron a descargarse la aplicación en sus celulares para poder utilizar las dársenas.
A un mes de la implementación del nuevo SEOM, “93.000 usuarios se descargaron la app y ya utilizan el sistema de estacionamiento. La ciudad cuenta con 4.386 boxes activos; se crearon 93.000 cuentas, y 30.000 se registraron en el primer día”, aseguraban fuentes municipales. El área activa del SEOM se extendió luego al Puerto -el 4 de mayo-, con unas 460 dársenas.
El nuevo SEOM está activo de lunes a viernes, de 7 a 13 horas y de 16 a 20 horas, y los sábados de 8 a 13 horas.