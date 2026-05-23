Ciudad capital

Regularon las franquicias del SEOM en Santa Fe: cuántas horas "gratis" tendrán los frentistas

Fue por decreto municipal. Es un beneficio sobre el derecho de ocupación de la vía pública dentro del área medida. Quienes lo tienen en la actualidad deberán adecuarse al nuevo régimen antes del 30 de junio. Quiénes son todos los beneficiarios.