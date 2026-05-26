La construcción de la primera etapa del sistema de desagües cloacales de Alejandra continúa avanzando y ya alcanzó más del 55% de ejecución.
La obra de cloacas de Alejandra superó el 55% de avance y entra en una etapa decisiva
La primera etapa del sistema de desagües cloacales de Alejandra ya supera el 55% de avance. La obra beneficiará a más de 7.500 habitantes y contempla la construcción de una red moderna de saneamiento junto con una planta de tratamiento de efluentes, mejorando las condiciones sanitarias y ambientales de la localidad.
Se trata de una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes para la localidad del departamento San Javier, ya que permitirá mejorar las condiciones de salud pública, reducir riesgos de contaminación y acompañar el crecimiento urbano de la comunidad.
Actualmente, los trabajos se desarrollan en distintos frentes de obra. En el casco urbano, las tareas se concentran en la zona de la plaza central, donde se realizan trabajos de recomposición y hormigonado. Paralelamente, avanza la preparación del predio donde funcionará la futura planta de tratamiento de efluentes.
Según datos técnicos aportados por la Secretaría de Agua y Saneamiento, durante los últimos meses se llevaron adelante tareas de destape y desmonte en una superficie de 1,62 hectáreas.
Además, se ejecutaron aproximadamente 3.800 metros cúbicos de excavación y se incorporaron 4.500 metros cúbicos de suelo limpio para la nivelación del terreno destinado a las lagunas de estabilización.
Una obra clave para la salud y el ambiente
El proyecto fue diseñado para dotar a Alejandra de un sistema moderno de recolección, transporte y tratamiento de efluentes cloacales. Su puesta en funcionamiento permitirá disminuir el riesgo de contaminación de las napas subterráneas y mejorar las condiciones sanitarias de la población.
La obra beneficiará a más de 7.500 habitantes y representa una respuesta a una demanda histórica de la localidad, que durante años aguardó la concreción de una infraestructura esencial para su desarrollo.
Avance sostenido en distintos frentes
Con más de la mitad de los trabajos ejecutados, la obra ingresó en una etapa decisiva. Mientras continúan las intervenciones en el área urbana, también se profundizan las tareas vinculadas a la futura planta de tratamiento, un componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema.
El ritmo de ejecución permite proyectar avances significativos en los próximos meses, consolidando una infraestructura que transformará la prestación de los servicios sanitarios en la localidad.
Además de los beneficios directos en materia de salud pública, la red cloacal contribuirá al desarrollo ordenado de Alejandra, brindando mejores condiciones para el crecimiento urbano y la expansión de servicios.
La incorporación de esta infraestructura básica permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer las condiciones ambientales de la comunidad, constituyéndose en una de las obras más relevantes de los últimos años para la localidad.