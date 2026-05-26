Departamento San Javier

La obra de cloacas de Alejandra superó el 55% de avance y entra en una etapa decisiva

La primera etapa del sistema de desagües cloacales de Alejandra ya supera el 55% de avance. La obra beneficiará a más de 7.500 habitantes y contempla la construcción de una red moderna de saneamiento junto con una planta de tratamiento de efluentes, mejorando las condiciones sanitarias y ambientales de la localidad.