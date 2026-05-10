Proyecto en el Concejo

Triste, solitario y final: qué podría ocurrir con el mítico "Puente Palito" de la ciudad de Santa Fe

Una iniciativa legislativa advierte que este símbolo de la historia local vinculada con la vida costera está en muy mal estado. Y que constituye un peligro para las personas. Propone revalorizar las piezas de su estructura.