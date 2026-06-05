Un trágico siniestro vial se registró este jueves sobre la Ruta Provincial 94, en jurisdicción de Teodelina, a la altura de la denominada curva de García Varela, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma, dominio AB274OP.
Choque frontal en la Ruta 94: cuatro personas murieron cerca de Teodelina
El siniestro ocurrió en la denominada "curva de García Varela" e involucró a una camioneta y a un automóvil. Las autoridades locales debieron interrumpir el tránsito por completo y repudiaron la viralización de imágenes del accidente en las redes sociales.
De acuerdo con la información preliminar brindada por la Comisaría 7ª de Teodelina, dependiente de la Unidad Regional VIII, como consecuencia del impacto fallecieron cuatro personas. Tras el accidente, la ruta quedó cortada en su totalidad para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y las actuaciones judiciales correspondientes.
“El saldo ha sido fatal en todos los participantes”
El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, Leonardo Mena, brindó precisiones sobre la intervención y confirmó la gravedad del hecho.
“Fuimos convocados por un siniestro vial en el kilómetro 17 de la Ruta Provincial 94, a pocos metros del cambio de jurisdicción con la localidad de Villa Cañás”, explicó.
Al llegar al lugar, el personal de emergencia se encontró con un choque que involucró a dos vehículos: “una camioneta de tipo 4x4 y un vehículo tipo sedán”. Según detalló Mena, en la camioneta viajaban tres ocupantes, mientras que en el automóvil se trasladaba una persona. Todos eran mayores de edad.
“Lamentablemente, el saldo ha sido fatal en todos los participantes”, confirmó el jefe bomberil.
Mena indicó además que el personal interviniente dejó la escena “en disponibilidad del Poder Judicial” y permanecía a disposición de las autoridades para las tareas requeridas. En ese marco, señaló que se trabajaba para liberar la ruta, aunque estimó que el corte continuaría durante aproximadamente una hora más mientras se completaban las labores en el lugar.
Repudio por la viralización de imágenes
Además de referirse al operativo, Mena expresó un fuerte repudio por la difusión de imágenes del siniestro, que comenzaron a circular en redes sociales y servicios de mensajería.
“Repudio la situación de que se hayan viralizado imágenes del siniestro”, manifestó, y aclaró que esa conducta no fue responsabilidad del cuerpo activo de Bomberos ni del personal que trabajaba en la emergencia.
“No es responsabilidad del cuerpo activo que represento, no fue responsabilidad de los que están trabajando. Repudio totalmente a las personas que viralizaron fotos del accidente, sin empatizar con los familiares y amigos de las personas fallecidas”, sostuvo.
El jefe bomberil remarcó que el personal de Bomberos actuó con profesionalismo y pidió responsabilidad a la comunidad para evitar profundizar el dolor de las familias afectadas.
“Le pido a la gente que la mejor manera de terminar con un acto desagradable como ese es no compartir la imagen y, automáticamente, no seguir recibiéndola, por respeto a los familiares”, concluyó.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades policiales y judiciales correspondientes, que deberán determinar la mecánica del choque y avanzar con la identificación oficial de las víctimas.