Tragedia vial en el sur provincial

Choque frontal en la Ruta 94: cuatro personas murieron cerca de Teodelina

El siniestro ocurrió en la denominada "curva de García Varela" e involucró a una camioneta y a un automóvil. Las autoridades locales debieron interrumpir el tránsito por completo y repudiaron la viralización de imágenes del accidente en las redes sociales.