En un clima de profunda consternación, familiares, amigos y vecinos despidieron este jueves los restos de Agostina Vega, la adolescente víctima de femicidio cuyo caso mantiene en vilo al país. La ceremonia, signada por desgarradoras escenas de dolor y una fuerte custodia de asistencia psicológica para el entorno íntimo, se transformó en un unísono reclamo para que el crimen no quede impune.
Dolor e indignación en el último adiós a Agostina Vega: una despedida marcada por el pedido de justicia
Familiares y amigos despidieron a la joven en una ceremonia íntima, mientras la comunidad exige justicia y celeridad en el esclarecimiento del caso.
Una despedida íntima y desoladora
El último adiós a Agostina Vega se llevó a cabo este jueves bajo un estricto marco de intimidad, por expreso deseo de sus seres queridos directos. El escenario dentro y fuera de la sala velatoria fue descripto por los presentes como absolutamente desgarrador. Decenas de jóvenes, compañeros de escuela y amistades de la víctima se concentraron en silencio, portando flores y pancartas improvisadas que reflejaban la incredulidad ante la pérdida de la adolescente.
Uno de los momentos de mayor tensión y emotividad de la jornada se vivió con el ingreso de la madre de Agostina al recinto. Ante el impacto emocional y el visible estado de shock en el que se encuentra desde que se conoció el trágico desenlace, la mujer debió asistir al velatorio acompañada de manera permanente por un equipo de apoyo psicológico y contención médica. El personal especializado la asistió en cada momento para evitar descompensaciones ante el dolor insostenible de despedir a su hija.
El reclamo social y los pasos de la causa
Fuera del círculo íntimo, la conmoción mutó rápidamente en indignación. Comunidad y organizaciones sociales se hicieron presentes en las inmediaciones del lugar para acompañar el cortejo fúnebre y exigir celeridad a las autoridades judiciales. El pedido unánime se centró en el esclarecimiento total del femicidio y en la aplicación de la pena máxima para el responsable, en un contexto donde los peritajes y las próximas declaraciones indagatorias serán claves para el avance del expediente.
El sepelio de Agostina Vega cierra el capítulo más doloroso para su familia, pero abre formalmente la etapa de la lucha en los tribunales. Mientras la comunidad intenta procesar la pérdida de una vida joven truncada por la violencia machista, las miradas se posan ahora sobre la Fiscalía, de quien se espera una respuesta firme y ejemplificadora que traiga un atisbo de paz a una familia destruida.