Agostina mucho más que “una menos”

"Imagine all the people living life in peace..." La frase de John Lennon parece hoy más lejana que cuando fue escrita. No porque la violencia haya desaparecido, sino porque cada vez nos resulta más difícil imaginar una comunidad humana que no esté organizada alrededor de identidades enfrentadas, que se expliquen en su “opuesto”.