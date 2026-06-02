El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, continúa generando impacto en la comunidad. Mientras la Justicia profundiza la investigación para esclarecer el caso, familiares, docentes y compañeros atraviesan horas de dolor tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.
Qué reveló la autopsia que cambió la causa por el crimen de Agostina Vega
El informe preliminar aportó datos determinantes para la investigación, mientras la Justicia de Córdoba analiza posibles participantes y nuevas líneas vinculadas al asesinato de la adolescente.
En medio de la conmoción, estudiantes de la escuela a la que asistía la joven organizaron un homenaje para recordarla y acompañar a su familia.
El homenaje de sus compañeros
La comunidad educativa decidió realizar una suelta de globos en memoria de Agostina. La iniciativa surgió luego de que se conocieran detalles de la investigación y busca brindar un espacio de despedida para quienes compartían a diario con la adolescente.
Una de sus docentes destacó el profundo impacto que provocó la noticia entre alumnos y profesores. "Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos", expresó.
La maestra también convocó a participar de la marcha de Ni Una Menos prevista para este miércoles. "Consideramos que es importante que el miércoles seamos muchos. Hoy tenemos que decir Ni Una Menos por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca", manifestó.
Qué reveló la autopsia
Los primeros resultados del estudio realizado por el Instituto de Medicina Forense aportaron datos clave para la causa.
De acuerdo con el informe preliminar, la adolescente murió como consecuencia de una asfixia mecánica. Además, los especialistas determinaron que el fallecimiento ocurrió entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo.
Los peritos también detectaron lesiones severas en órganos internos compatibles con un ataque de extrema violencia.
Tras recibir estos resultados, el fiscal Raúl Garzón modificó la imputación contra Claudio Barrelier, único detenido hasta el momento, quien quedó acusado por homicidio agravado por violencia de género, figura contemplada como femicidio.
Desde la Fiscalía indicaron que aún restan informes complementarios de medicina forense y que el acusado volverá a ser indagado en los próximos días.
La posibilidad de más implicados
Aunque Barrelier es el único detenido por el crimen, los investigadores continúan analizando distintas líneas de investigación.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que la hipótesis de una posible participación de otras personas sigue abierta y forma parte de las medidas que actualmente evalúa la Justicia.
La sospecha también fue expresada por integrantes de la familia de Agostina. Su padre, Gabriel Vega, sostuvo públicamente que considera que el acusado no habría actuado solo.
Por su parte, los abuelos de la adolescente reclamaron que la investigación avance hasta determinar si hubo más involucrados y cuál habría sido su participación en el hecho.
Sigue sumando pruebas
Mientras se aguardan nuevos estudios periciales y declaraciones, la investigación busca reconstruir con precisión las últimas horas de Agostina y establecer todas las circunstancias que rodearon el crimen.
La recolección de pruebas, el análisis de evidencia y las nuevas diligencias ordenadas por la Fiscalía serán determinantes para esclarecer lo ocurrido y definir si existen responsabilidades adicionales además de la del principal acusado.